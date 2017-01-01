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Gediz Belediyesi itfaiye araçlarının tamir ve bakımları yapıldı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:54
Gediz Belediyesi itfaiye araçlarının tamir ve bakımları yapıldı
Gediz Belediyesi itfaiye araçlarının tamir ve bakımları yapıldı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçe Belediye İtfaiye Müdürlüğü envanterinde bulunan araçların bakım ve onarımlarının yapıldığı bildirildi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, "Halkımızın can ve mal güvenliği için çalışan itfaiyemizi daha güçlü kılmak adına mevcut imkânlarımız ile yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla İtfaiye Müdürlüğümüzü daha kaliteli hale getirmek ve hizmet yelpazesini genişletmek planlanmıştır. Arasözlerin dar alanda manevra kabiliyetinin artması için 10 tekerden dingilleri kesilerek 6 tekere düşürülmüştür. Pompalar yüksek basınçlı pompalara dönüştürülerek, tüm arazözlere köpüklü sistem uygulanıp, su kazanları yenilenmiştir. Merdivenlerin bakımları yapılarak, deforme olanlar yenilenmiştir. Ayrıca çıkrık sistemleri yenilenmiştir. Araçların yılların vermiş olduğu deformeler giderilerek genel bakımları (motor, fren, elektrik aksamı, hidrolik sistemleri) yapılmıştır. 112 kaza kurtarma aracımızın restorasyonu yapılarak, köpüklü yangın söndürme sistemi uygulanıp, kaza kurtarma ekipmanlarının bakımları da yapılmıştır. Tüm araçların yangınlarda ve kazalarda kullanılan aydınlatma sistemleri teknolojiye uygun olarak yenilenerek, araçlarımız boyanmıştır.Tamamlanan yenileme çalışmaları ile araçların verimliliği ve ekonomik ömrü artırılırken, olaylara müdahale kapasitesi de yükseltilmiş olundu. Halkımızın can ve mal güvenliği için çalışan itfaiyemizi daha güçlü hale getirmek adına mevcut imkânlarımız ile en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Yangın, kaza, doğal afet gibi olayların yaşanmaması en büyük dileğimizdir, yenilenen itfaiye araçlarımızın ilçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.(EFE)

18.05.2017 12:54:01 TSI
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