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Beytüşşebaplı öğrencilerin sergisi büyük ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Serdar Gükçe

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde anaokulu öğrencilerinin sergisi büyük ilgi gördü.

Beytüşşebap'ta 80. Yıl Anaokulu öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları çalışmalar sergilendi. Beytüşşebap Belediyesi bahçesinde açılan sergiye İlçe Kaymakamı Murat Şener, Milli Eğitim Müdürü Şerif Çelikkkaya, öğrenciler, velileri ve vatandaşlar katıldı. Sergiye yoğun ilgi gösterildi.

Okul Müdürü Melike Demirci, "Okulumuzda her yıl bu çalışmaları yürütüyoruz. Bu yıl da bahar şenlikleri adı altında bir çalışma başlatmak istedik. Minik öğrencilerimizin bir yıl boyunca yaptıkları çalışmalar sergilendi. Çok mutluyuz. Sergimiz iki gün boyunca devam edecek" dedi.

(SRD-MP-Y)



18.05.2017 12:55:41 TSI

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