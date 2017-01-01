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Kocasinan Akademi ilk mezunlarını verdi

- Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar:

- "Kocasinan Akademi'yi bütün Kocasinan sakinlerinin hizmet alabileceği büyük bir tesis haline getireceğiz"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi tarafından kurulan Kocasinan Akademi ilk mezunlarını verdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Akademi'yi bütün Kocasinan sakinlerinin hizmet alabileceği büyük bir tesis haline getireceğiz" dedi.

Kocasinan Akademi'nin Yakut Tesisleri'nde ilk mezunlar için sertifika töreni düzenlendi. İlk olarak akademide eğitim alan kursiyerlerin yaptığı ürünlerin sergilenmesi ile başlayan programda, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sergilenen ürünler hakkında bilgiler aldı.

"Kocasinan Akademi'nin Yakut tesisleri gözbebeğimizdir"

Daha sonra düzenlenen sertifika töreninde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Akademi'nin Yakut tesisleri bizim için ilk tesisimiz olması dolayısıyla gözbebeğimizdir. Üzerinde titreyerek ve takip ederek bu günlere geldik. Buradaki hizmetlerin karşılığının birebir hanım kardeşlerimiz tarafından takdir ediliyor olması da o süreç zarfındaki bütün yorgunluğumuzu bir taraf atıp, sizlerin gözündeki o mutluluğu görünce yapılan her şeyin değdiğini görmek bizleri çok memnun etti. Bundan sonrada inşallah daha fazla hanım kardeşlerimize hitap edecek tesisler yapma noktasında da şevkimizi artırdı" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Akademi'yi Kocasinanlılar için büyük bir tesis haline getireceklerini kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, "Yakut tesisimizden sonra şuanda 2 tane daha inşaatı devam eden Erciyesevler ve Mimarsinan mahallelerindeki tesisler ile birlikte Kocasinan Akademisi altındaki eğitimimizi artıracak yeni mekanlara doğru ilerliyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah bu kervana Erkilet mahallesinde buradaki tesisin daha büyüğünü kazandırarak Kocasinan Akademi'yi bütün Kocasinan sakinlerinin hizmet alabileceği büyük bir tesis haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurslarda eğitim gören kursiyerlere sertifikaları verildi.

(AG-SK)



18.05.2017 12:57:20 TSI

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