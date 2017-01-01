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Öğretmenden rölyef sergisi



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde açılan rölyef sergisi ilgi gördü.

Çayönü Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Zeynep Karakuzu, hazırladığı 3 boyutlu rölyefleri Tahir Ağa Kültür Merkezi'nde sergiledi. Açılışa Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Şeker, MHP İlçe Başkanı Fehim Çaptık kurlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Zeynep Karakuzu, BUSMEK tarafından açılan rölyef kursuna katılarak beceri geliştirme eğitimi aldığını, bu zor sanat sayesinde sabretmeyi alışkanlık edindiğini ifade etti. Karakuzu, "Resimler çerçeveye girdikçe canlandı, her resmin sonunda daha da olgunlaştığımı ve sabretmeyi öğrendiğimi hissediyordum. Rölyef bence tamamen nefsi terbiyedir" dedi.

27 eserin yer aldığı sergi 26 Mayısa kadar açık kalacak.

(HK-MŞ)



18.05.2017 12:59:00 TSI

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