"En uzun mutluluk anlam mutluluğu"
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Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - "Neden Mutlu Olamıyoruz?" konulu söyleşisi ile 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan yazar Refika Nemez, bakın mutluluğun formülünü nasıl açıkladı.
9. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan Refika Nemez'in "Neden Mutlu Olamıyoruz?" konulu söyleşisi Karamürsel Alp Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Olaylara bakış açısının, kişinin mutlu olup olmamasına etki ettiğini ifade eden Nemez, "Mutluluk acının olmaması değildir. Mutluluk hazdan ve acıdan bağımsız var olan bir bilinç durumudur. Üç çeşit mutluluk vardır. Bunlar keyif, bağlılık ve anlam mutluluğudur. Bunlarda en uzun süren anlam mutluluğudur" dedi.
İnsanoğlunun mutluluğu her zaman sağlam değerlere bağladığını anlatan Nemez, "Bu değerleri öğrenip geliştirip ve uygulayabiliyorsak mutluluğu bütün olumsuzluklara rağmen yakalamış olacağız. İçimizde olan iyi şeyleri emeğimizi çabamızı cömert bir şekilde karşılık beklemeden yapabiliyorsak mutlu olabiliriz. Bunun aksini yapıyor ve başta kendimiz olmak üzere başkalarını da mutlu edebiliyor isek o zaman mutluluğu olmuş oluruz" şeklinde konuştu.
(KK-GY-Y)
18.05.2017 12:59:23 TSI
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