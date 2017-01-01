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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: "Mayıs ayı gençlik ayı"

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:01
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: "Mayıs ayı gençlik ayı"
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: "Mayıs ayı gençlik ayı"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesinligil, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinliklerini anlattı. Taşkesenligil, "Mayıs ayı gençlik ayı" dedi.
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Radyo Ritm FM'e konuk olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinliklerinin yanı sıra sporda ve gençlik faaliyetlerindeki gelişmeleri anlattı.
Radyo Ritm'de Mesut Gülrenk ve Orhan Bozkurt tarafından hazırlanan 'Erzurum Ajans' programına konuk olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Mayıs ayının gençlik ayı olduğunu söyledi.
Taşkesenligil, "Her ne kadar 15-19 Mayıs tarihleri Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası olsa da biz kurum olarak Mayıs ayı boyunca yaptığımız etkinlikler ve hazırlıklarla bu haftaya hazırlanıyoruz. Mayıs ayı bize göre gençlik ayı" dedi.
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir kurum olarak, gençlik faaliyetlerinin yanı sıra sporda Erzurum'a hizmet eden bir kurum olduklarının altını çizerek, "Biz tesisleşme konusunda artık bırakın şehir merkezini, ilçeleri bile aşmışız, Pazaryolu ilçesinin köyüne bile sentetik futbol sahası yapan bir kurumuz. Tüm birimlerimizle sporu gençliğin ve halkın ayağına kadar götürmüşüz. Gençlik faaliyetlerinde de gençlik liderlerimizle, gönüllü gençlerimizle ve Genç Yer Yüzü Doktorlarımız sayesinde gençlik faaliyetlerinde değerler eğitiminde olsun, diğer gelişmelerde olsun, kırsal ve dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara hizmet veriyoruz. Maddi gücü yerinde olmayan genç çocuklarımıza TEOG eğitimleri veriyoruz. Projelerimize katılan çocuklara buz pateninden tutundan futbola kadar bir çok sportif faaliyetlerde onların eğlenceli vakitler geçirmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Gençliğe sahip çıkmak zorundayız, gençlik Türkiye'mizin geleceğidir. Ahlaklı ve yetenekli gençler yetiştirmek hepimizin görevi. Bakanlığımızda gençlik için seferber olmuş durumda. Bu yaz da 3 bin dolayında Erzurumlu genci kamplara göndereceğiz. 2000 yılından önce gençlik merkezlerine yüzde dört gibi bir yatırım yapılırken, bugün Devletimiz ve Hükümetimiz, gençlik merkezlerine yüzde 54 gibi bir yatırım yapmaktadır" diye konuştu.
29 bini aşkın gencin, gençlik merkezlerine üye olduğunu belirten Taşkesenligil, "Erzurum'da bildiğim kadarı ile 300'ü aşkın yabancı öğrenci eğitim görüyor. Bu gençlerin 60-70'i bizim gençlik merkezlerimizin faaliyetlerine katılıyor ve gençlik merkezlerimizin üyeleri arasında yer alıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Kent Meyda'nında yapılan gösterilerde de bizim mutfağımızda yetişen bu gençler halkın önünde gösteri yaptılar" diye konuştu.
Erzurum'un ulusal ve uluslar arası spor organizasyonları düzenleme konusunda Türkiye'de ilk beşte yer aldığına değinen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 2011 Üniversiade ve 2017 EYOF'un yanı sıra buz ve kış sporlarında bir çok Avrupa, Dünya ve Uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmış bir kent olarak, artık olimpiyatı hak eden bir şehir olduklarını belirterek, "Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın niyeti belli. Milletvekilimiz Mustafa Ilıcalı ve diğer vekillerimiz, bakanımız da gerekli çalışmaları ve girişimleri yapıyorlar. Valimiz Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve tüm yetkililer 2016 Kış Olimpiyatlarını çok istiyor. İnşallah, şehir olarak 2016 kış olimpiyatlarını alırız. Biz olimpiyat yapmaktan korkmuyoruz, üstesinden geliriz" şeklinde konuştu.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri hakkında da bilgi veren Taşkesenligil, yarın sabah tüm Erzurum halkını Yakutiye Kent Meydanına davet ederken, Cumartesi günü atlama kulelerinde yapılacak tırmanma koşusu ve offroad gösterilerini izlemeye davet etti.
(ERZ-Y)

18.05.2017 13:01:25 TSI
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