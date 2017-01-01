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Nevşehir'de çocukların korunmasına yönelik denetim yapıldı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocukların korunmasına yönelik denetim uygulamasının ikincisi düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" nın ikincisi yapıldı. Polis ekipleri tarafından risk analizine göre belirlenen okullar başta olmak üzere okulların çevreleri, parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, okul servis araçları, içkili yerler, bahis oynatılan işletmeler, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi yerlerde denetimler yapıldı.

(AÖ-Y)



18.05.2017 13:05:57 TSI

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