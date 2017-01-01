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Bismil'de asfalt ve yol çalışmaları masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediye Başkanı Turgay Gülenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret ederek, her iki belediye ortaklığıyla Bismil merkez ve köy yollarında yürütülen asfalt ve yol iyileştirme çalışmaları ve ilçenin sorunları hakkında görüştü.

Bismil Belediye Başkanı Turgay Gülenç'in Diyarbakır Büyükşehir Belediyesindeki ziyaretine meclis üyeleri de eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve Bismil Belediye Başkanı Turgay Gülenç ile beraber asfalt sezonunda ilçede yürütülen asfaltlama faaliyetlerini değerlendirdi. İlçe yollarında Büyükşehir Belediyesi'nin önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Bismil Belediye Başkanı Gülenç, işbirliği içerisinde ilçeye çok daha güzel hizmetler kazandıracaklarını söyledi.

Bismil ilçe merkezi ve mahallelerde yol ve asfalt konusu gündeme getirildiği ziyarette, imar planlamaları, park ve bahçeler, mezarlıkların durumu, çevre düzeni ve aydınlatmalar, artıma tesisleri, meydan çalışmaları, mahallelerin yerleşik planlarının yaptırılması konuları da masaya yatırıldı.



Başkan Atilla'dan Bismil'e tam destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, "Sizlerin buraya gelerek sorunları anlatmanız son derece önemlidir. Bu ziyaretlerin Bismil'e katkısı ve faydası büyük olacaktır. Gündeme getirilen sorunların bir an önce çözüme kavuşması için Büyükşehir belediyesi olarak Bismil ilçesine tam destek vereceğim" dedi.

(İHA-MP-Y)



18.05.2017 13:06:03 TSI

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