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Mehterden festivale özel konser



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Akhisar'da bu yıl 558'incisi kutlanan Çağlak Festivaline, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleri renk kattı. Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehteri festivale özel verdiği konserde Akhisarlılara unutamayacakları bir gün yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehteri, Akhisar Çağlak Festivaline özel bir konser verdi. Gölet Alanı'nda düzenlenen konsere Akhisarlıların ilgisi yoğun oldu. Konsere Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri'de katıldı. Ensivri, konserin ardından vatandaşlara Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şapkalarından dağıtırken, çocuklara da MASKİ'nin çeşitli hediyelerinden verdi. Konseri izleyen yüzlerce Akhisarlı, düzenlenen etkinlik nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere mehter ekibine ve Akhisar Koordinatörü Ensivri'ye teşekkür etti.

(SC-Y)



18.05.2017 13:06:14 TSI

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