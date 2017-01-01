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Akhisar'da büyükşehir personeline motivasyon eğitimi verildi



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından, Akhisar'da görev yapan Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ personeline yönelik motivasyon eğitimi verildi. Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mahmut Karğın tarafından verilen eğitimde, personele motivasyonun tanımı, motivasyonun önemi, insanı harekete geçiren ihtiyaçlar ve değerler gibi konularda bilgiler verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi personelin kişisel gelişimi ve iş motivasyonunu artırmak amacıyla Akhisar'da görev yapan Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ personeline yönelik eğitim düzenledi. Eğitimin açılış konuşmasını yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimat ve teşvikleriyle eğitimlerimiz ilçelerimizde devam etmektedir. Personelimizi en yeni bilgilerle takviye etmek ve hizmette verimi arttırmak için eğitimlerimizi akademik nitelikte gerçekleştiriyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak, bunun için de personelimizi çok iyi motive etmektir. Manisa Büyükşehir Belediyesi personeli daima halkımızın hayatının kolaylaştırılması için çalışmaktadır. Personelimizin bu bilince sahip olması ve hizmet heyecanını sürekli canlı tutmasını hedefliyoruz." dedi.



Motivasyonun önemi anlatıldı

Şaşmaz'ın ardından söz alan Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mahmut Karğın da, motivasyonun önemi, insanı harekete geçiren ihtiyaçlar ve değerler, insanı motive eden kaynaklar, motivasyonu bozan etkenler, idarecilerin yapması gerekenler, çalışma isteksizliğinin ortadan kaldırılması ve olumlu düşüncenin etkisi gibi konular da bilgiler verdi.

(SC-Y)



18.05.2017 13:14:11 TSI

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