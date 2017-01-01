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Ak Parti İl Yönetiminden Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri 16 Nisan referandum 'da yüksek bir oranla 'evet' oyu çıktığı için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve İl Yönetim Kurulu Üyelerini ilk olarak makamında ağırlayarak bir süre sohbet etti.

Referandum sürecinden güzel sonuçlar aldıklarını belirten AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, "Milletvekillerimiz, teşkilat mensuplarımız ve milletvekillerimizle birlikte uyumlu ve güzel bir kampanya süreci yürüttük. Şimdi ise resmi olarak birer ziyaret gerçekleştirelim ve belediye başkanlarımıza teşekkür edelim istedik. Teşkilatlarımızla birlikte gerçekleştirdiğiniz uyumlu çalışmalardan dolayı Kocasinan Belediye Başkanı olarak size teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Referandum da çıkan sonucun milletimiz adına hayırlı olacağına inandığını belirterek sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar ise "Bizlerin bütün çabalarımız ve gayretimiz şehrimizi, dolayısıyla ülkemizi geliştirmek ve büyütmek adınadır. Çıkan netice bundan sonra siyasi hayatımızda istikrarla birlikte inşallah çok daha ileriye doğru gidecektir. Türkiye 2023 gibi hedefleri olan bir ülkedir. Bu hedeflere ve yeni hedeflere daha emin adımlara gideceğimizden de eminiz. Kayseri, uyum ve birliktelik kültürü açısından tüm ülkeye hep iyi örnek olmuştur. Bu uyum kültürüne katkı koyanlara bizlerde teşekkür ediyoruz. Allah hepimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar sohbetin ardından Özden ve yönetim kurulu üyelerine, vatandaşla Belediye arasındaki iletişim ağını kuran bir köprü olarak nitelendirdiği Çözüm Merkezi'ni gezdirdi ve burada gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı.

(SK)



18.05.2017 13:17:07 TSI

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