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Başkan Kafaoğlu gönülleri fethetti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu sosyal belediyecilik kapsamında iki vatandaşın ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi hediye etti. Kafaoğlu'nun bu davranışı engelli vatandaşların gönlünü fethetti.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Gazi Osman Paşa mahallesinde oturan yaşlı ve bacaklarından rahatsız olan Fatma Bodurcan ile bedensel ve zihinsel engelli Aykut Çiçek'in ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeleri ALGEM aracılığıyla teslim etti. Her ikiyi aileyi evlerinde ziyaret ederek tekerlekli sandalyelerini veren Kafaoğlu, "Belediye olarak sosyal dokunuşlar yapıp, insanların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Vatandaşımıza bir nebze de olsa katkı sağladıysak ne mutlu bize" diye konuştu.

Tekerlekli sandalyeye kavuşan Fatma Bodurcan ise, "İhtiyacımızı karşıladığı için başkanımızdan Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Yüzümüzü sen güldürdün inşallah Allah da senin yüzünü güldürür" dedi.

(TS)



18.05.2017 13:35:51 TSI

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