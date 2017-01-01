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Trakya Üniversiteler Birliği Selanik'te tanıtıldı



(Fotoğraflı)



Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)'nin de üyesi olduğu ve Türkiye'nin Balkanlara açılan kapısı olmayı hedefleyen Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB), bu yıl 14'ncüsü düzenlenen Uluslararası Selanik Kitap Fuarı kapsamındaki 'Türk Eğitim Günleri'nde tanıtıldı.

TÜB üyesi olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi'ne ek olarak İstanbul Üniversitesi de dört gün süren fuarda, yaklaşık 20 bin ziyaretçiye eğitim programlarını, akademik imkanlarını, yayın faaliyetlerini uluslararası boyutta tanıtma fırsatı buldular.

Organizasyona öncülük eden Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosluğu, fuar öncesinde, Türkiye'den gelen heyete bir resepsiyon verdi. Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona Çanakkale Onsekiz Mart, İstanbul, Trakya, Namık Kemal ve Kırklareli Üniversitesi Rektörleri, akademik ve idari personelleri katıldı.

Resmi ziyaretlerin sonrasında Türk Eğitim Günleri öncesinde bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısının moderatörlüğünü yapan ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, toplantının açılışında yaptığı konuşmada: "Benzer bir coğrafyada yaşayan ve birçok benzer kültürü bir arada bulunduran dost ve kardeş iki ülkenin buluşmasını bugün birlikte gerçekleştiriyoruz. Yunanistan'da Türk üniversitelerinin eğitim, öğretim, akademik iş birliği ve çalışmalarının bu bölgede, birlikte yapılabilirliğini ortaya koymak adına bugün bu kitap fuarında sizlerle bir araya gelmiş bulunmaktayız" dedi.

Konuşmasına TÜB hakkında bilgiler vererek başlayan Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, bu etkinlik ile başta Selanik'teki üniversiteler olmak üzere Yunanistan'daki üniversiteler ile ortak proje, araştırma, eğitim-öğretim, öğrenci-öğretim elemanı değişimi ve akademik işbirliği imkanlarını geliştirmeyi hedeflediklerini, lisans ve lisansüstü seviyede yurtdışında eğitim görmek isteyen Yunan vatandaşı gençlere Türkiye'de eğitim görme imkanı sunmayı ve iki ülke arasında uzun vadeli olarak ekonomik, siyasi ve kültürel işbirliğini geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Sırasıyla, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın da üniversiteleri hakkında bilgiler vererek organizasyonun önemine değindikleri basın toplantısının ardından fuar alanındaki üniversitelerin stantları gezildi. Aynı gün Başkonsolosluk rehberliğinde Atatürk'ün Selanik'teki evi de ziyaret edildi.

(UYC)



18.05.2017 13:54:31 TSI

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