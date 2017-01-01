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Iğdır Üniversitesinde mezuniyet coşkusu



(Fotoğraflı)



IĞDIR (İHA) - Iğdır Üniversitesi 2016-2017 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, Suveren Kampüsü Ziraat Fakültesi bahçesinde büyük bir coşkuyla yapıldı.

Üç gün sürecek olan Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen mezuniyet törenine, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Nahcivan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Muharremov, Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil, Jandarma Alay Komutanı Kahraman Dikmen, Iğdır İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Azerbaycan Iğdır Konsolosu Behdud Gadalı, Ak Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, Aralık Belediye Başkanı Bayram Teksay, Karakoyunlu Belediye Başkanı Kurban Kaya, öğretim üyeleri, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan Mezuniyet töreninde ilk olarak öğrenciler adına konuşma yapan Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesini birincilikle bitiren Bahar Çimen, "Bugün burada ortak bir sevinci paylaşmak için toplanmış bulunmakta, aynı zamanda beni ve tüm arkadaşlarımı hüzünlendiren bir anı yaşamaktayız. Hayatımızın bir sayfasını acı tatlı anılarla kapatırken, diğer sayfalarını, yeni beklentiler ve umutlarla açmaktayız. Hayatın getireceklerini öngöremediğimiz bir dönemde yaptığımız meslek seçimiyle başladık üniversite serüvenimize. Zamanla düşüncelerimiz olgunlaşmaya başladı. Dağınık sorularımızın cevapları yerlerine oturdu. Bugün burada geleceğe şekil verecek birer meslek sahibi birey olarak mezuniyetimizi kutluyoruz" dedi.

Mezuniyet töreninde öğrencilere hitap eden Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, öğrenciliğin hiçbir zaman bitmediğini insanların yaşamları boyunca sürekli öğrenmeye devam ettiğini vurguladı. Rektör Yılmaz, "Öğrencilerimiz ve Aileleri gibi şuanda çok mutlu ve mesut bir anı yaşıyorum. İnsan anne karnından, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan, ölümden sonra uzun ebedi bir aleme geçen bir yolun yolcusuyuz. Bunun şuanda ortasına gelmiş bulunmaktayız. Gençlik döneminin çok heyecanlı çok bereketli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hapishanelere gittiğimizde, hastanelere gittiğimizde bütün musibetlerin kaynağının gençlik döneminde yapılan hatalar olduğunu görüyoruz. Onun için gençliğimizin kıymetini çok iyi idrak etmek zorundayız" şeklinde konuştu

Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman ise, "Iğdır Üniversitesi 2016  2017 akademik yılı mezuniyet töreni için toplanmış bulunuyoruz. Başta Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma olmak üzere, öğrencilerimizi çağdaş, kültürlü, bilgili, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı birer birey olarak topluma kazandırma gayreti gösteren, bütün öğretim elamanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her mezuniyet töreni bir son olmaktan çok uzun ve meşakkatli bir yolculuğun da başlangıcı demektir. Bu yolculukta yanınızda olacak, zorlu günlerde önünüzü aydınlatacak tek dostunuz ise hocalarınızdan aldığınız eğitim olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle mezuniyetinizin hepinize hayırlı olmasını ve bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı

Yapılan konuşmaların ardından üniversiteyi başarıyla tamamlayarak dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Iğdır Üniversitesi 2016-2017 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni kep atma törenin ardından halk oyunu gösterisi, Nahcivan Devlet Üniversitesi Müzik Topluluğu ve yerel müzik gruplarının canlı müzik performanslarıyla sona erdi.

(ET-AA-Y)



18.05.2017 14:09:39 TSI

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