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Seydişehir'de MOBESE kamera çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameraları alt yapı çalışmaları başladı.

İlçenin belirlenen bölgelerine monte edilecek MOBESE kameralarının alt yapı çalışmalarını inceleyen Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Belediyesi ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında bir süre önce imzalanan işbirliği protokolü kapsamında şehir merkezinde hayata geçirilecek Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) çerçevesinde güvenlik kamera sistemi kurulumu ve altyapı çalışmalarının başladığını söyledi.

Başkan Tutal, ilçe merkezine bu kapsamda 20 farklı noktada 31 sabit, 20 hareketli olmak üzere toplam 51 güvenlik kamerası kurulacağını belirtti. Tutal, proje ile ilçemizin daha güvenli bir ilçe olacağını kaydetti. Başkan Tutal, proje kapsamında kurulacak 15 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde de şehir giriş çıkışlarını kullanan motorlu araçların istenilen plakalarına kolayca ulaşılabileceğini söyledi.

Başkan Tutal, proje çerçevesinde belirlenen noktalardaki kameralar ile izleme merkezi arasında gerekli iletişimin sağlanabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının ilgili protokol kapsamında başlatıldığını, tamamlanmasının ardından ise güvenlik kamera kurulumlarının planlanan noktalarda gerçekleştirileceğini dile getirdi.

ASELSAN tarafından kurulumu yapılan sistemin Eylül ayı içerisinde hizmet vermesinin planlandığını ifade eden Başkan Tutal, "MOBESE kameralarının uygulamaya geçmesi ile birlikte Seydişehir'de güvenliğin, asayişin halkımızın güvenlik hizmetlerinden en ileri düzeyde yararlanmasının yanı sıra, caydırıcılık yönü ile suç işlenmesinin de önemli ölçüde önüne geçilecek. MOBESE kameralar yardımı ile işlenmiş suçların takibinin daha kolay yapılarak hızla müdahale edilmesi, şüphelilerin en kısa sürede yakalanması ve olay sonrası tespit edilen görüntülerin ilgili birimlere iletilmesi sağlanarak, vatandaş odaklı güvenlik hizmeti yerine getirilmiş olacaktır. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin ilçemiz merkezinde 24 saat olarak kesintisiz vereceği hizmetle halkımızın güvenliğini ve huzurunu sağlamada önemli bir çalışma olacağını düşünüyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun temennilerimizi iletiyoruz" dedi.

(İB-AH-Y)



18.05.2017 14:12:31 TSI

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