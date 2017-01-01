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Aksaray'da mobil çorba aracından haftada 3 bin kişi faydalanıyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:16
Aksaray'da mobil çorba aracından haftada 3 bin kişi faydalanıyor
Aksaray'da mobil çorba aracından haftada 3 bin kişi faydalanıyor

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi hafta içi her sabah saat 06.30'dan itibaren farklı duraklarda mobil çorba aracı ile vatandaşa ücretsiz olarak sıcak çorba ikramı sunmaya devam ediyor.
Hizmetlerinin odak noktasına insanı koyarak hizmet üreten, halka hizmette kaliteyi, hızı ve verimliliği ön planda tutan Aksaray Belediyesi, haftalık ortalama 3 bin kişiye mobil çorba aracı ile bardakta çorba ikramında bulunuyor. Hijyenik koşullar ön planda tutularak tasarlanan Mobil Çorba Aracı vatandaşın memnuniyetini kazanıyor. Aksaray Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde Aksaray'da ilk kez uyguladığı mobil çorba aracında durakta bekleyen yolcular, işe gitmek için erken saatlerde evlerinden çıkan işçiler ve öğrenciler faydalanıyor. Mobil çorba araçları Cumartesi Pazar günleri hariç haftanın 5 iş günü sabahı 06.30- 09.00 saatleri arasında vatandaşlara ücretsiz olarak sıcak çorba ikramına devam ediyor.
(YC-AH-Y)

18.05.2017 14:16:34 TSI
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