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Osmaneli Kaymakamı Çakıcı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı



(Fotoğraflı)



Zuhal Zengin

BİLECİK (İHA) - Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çakıcı, mesajında, "Yokluk ve yorgunluk içinde bulunduğu bir dönemde 'Ya istiklal, ya ölüm' anlayışıyla hareket ederek Dünyanın güçlü ordularına karşı bağımsızlığını kazanan Türk ulusunun tarihinde çok anlamlı günler vardır. Ama 19 Mayıs 1919 tarihi bütün bunların başlangıcıdır. 19 Mayıs 1919 denildiğinde aklımıza, top, silah, savaş gemileri, uçaklar, tanklar, yüz binlerce asker ve ordu gelmez. 19 Mayıs 1919 bir ruhtur, bir inançtır, kararlılıktır, bağımsızlıktır ve Türk ulusunun sesinin yükseldiği gündür. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk bu günü, ülkenin geleceği olan gençlere, vatanı onlara emanet ederek bayram olarak armağan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal'in, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayıp, Cumhuriyetin ilanıyla neticelenen bağımsızlık mücadelesinin yıl dönümünü kutlamaktayız. Vatanın bağımsızlığı ülkenin bölünmez bütünlüğü için canını veren bu millet, ülkenin geleceğinde söz sahibi olan gençliğiyle birlikte hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıma gayreti içerisinde olan gençlerimiz; sizleri seviyor, sizlere güveniyoruz. Tüm milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye belirtti.

(ZZ-MET-Y)



18.05.2017 14:18:33 TSI

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