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KMÜ'de öğrenciler hem eğlendi hem de spor yaptı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:19
KMÜ'de öğrenciler hem eğlendi hem de spor yaptı
KMÜ'de öğrenciler hem eğlendi hem de spor yaptı

(Fotoğraflı)

KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ile Karaman İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam için bir dizi etkinlik düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinliklerin açılış konuşmasını Karaman İl Halk Sağlığı Şube Müdürü Dr. Dine Atçı Kaya yaptı. Dr. Mine Atçı Kaya, insanların yaşam şeklinin değişmesiyle birlikte çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıktığını belirterek, "Başta obezite olmak üzere pek çok hastalık artık hayatımızda yer almaya başladı. Düzenlenen bu etkinliklerle birlikte fiziksel aktivite ve eğlenceyi bir arada yaşamak istedik. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Etkinlikten sorumlu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Tekin ise, spora eğlence katmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Burada yalnızca BESYO öğrencileri değil, üniversitemizin çeşitli akademik birimlerinden farklı öğrenci grupları da bulunuyor. Bizler hepimiz bir bütünüz ve bütün halinde birlikteliğimizle daha mutluyuz. Hep birlikte spor yapıp aynı zamanda eğleniyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen ve ilgi duyup katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından etkinliklerin ilk etabında elliye yakın öğrenci bisikletlerle yerleşke gezisi gerçekleştirdi. Daha sonra Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde toplanan öğrenciler sırasıyla Selim Sırrı Tarcan Zeybeği, zumba gösterisi, postacı yürüyüşü, sünger yarışması, denge yarışması, çuval yarışması, bilek güreşi, ip atlama gibi çeşitli gösteriler ve oyunlar sergiledi.
Etkinlikler, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle birlikte sona erdi.
(MD-AH-Y)

18.05.2017 14:19:52 TSI
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