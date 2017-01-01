Alevilerden Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ziyareti
(Fotoğraflı)
Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Nazilli Alevi Kültür Derneği Başkanı Veysel Adak ve yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Başkan Çerçioğlu'na başarılı hizmetleri ve yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Dernek Başkanı Adak, ziyarette derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Yaptıkları nazik ziyaret nedeniyle Nazilli Alevi Kültür Derneği Başkanı Veysel Adak'a teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, dernek yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.
(OD-MB-Y)
18.05.2017 14:20:54 TSI
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