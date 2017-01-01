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Aksaray İHH Ramazan için kumanya dağıtımına başladı



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray İnsani Yardım Vakfı (İHH), bu yıl da il ve ilçelerde Ramazan kumanyası dağıtımına başladı.

Aksaray'ın en uzak beldelerde yaşayan muhtaç insanları araştırıp yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirten dernek Başkanı Önder Özkan, bu yıl da aynı hassasiyetle faaliyetlere devam edeceklerini söyledi. Başkanı Önder Özkan, geçen yıla oranla ellerinde daha fazla ihtiyaç sahibi insanımızın yardım başvuru bilgilerinin bulunduğunu, önceden olduğu gibi kumanya dağıtımı yapmak isteyen hayırseverlerin İHH'ya başvurabileceklerini belirtti. Başkan Özkan, "Okullarda Askıda Kıyafet Projesi kapsamında okul müdürleri ve öğretmen arkadaşların araştırmalarıyla altı mahallede derece olarak en çok ihtiyaç sahiplerini tespit ettik. Proje listesine göre Ramazan kumanyalarından, yoksulluk derecesine göre bahsi geçen ailelerimizi sevindirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

İHH Başkanı Özkan, "Önce kendi mahallemizden başlayarak dalga dalga dünyaya yayılan bir iyilik hareketi olan İHH, gücü yettiğince muhtaç kardeşlerimizin sıkıntılarını gidermeye çalışacaktır. Bu bağlamda tüm hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyor, şimdiden Ramazan-ı Şerif'in hayırlı ve mübarek olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

(YC-AH-Y)



18.05.2017 14:24:20 TSI

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