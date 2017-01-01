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Vali Pekmez Gülağaç İlçesinde incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Gülağaç ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, İlçe Ziraat Odası, Esnaf Sanatlar Odası Başkanlığını ziyaret eden Vali Pekmez, ilçenin genel sorunları hakkında bilgi aldı. İlçe esnaflarını da ziyaret eden Vali Pekmez, esnaflara hayırlı işler dileğinde bulunarak sohbet etti. Vali Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü BestamiZabun, İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüsnü Yıldız, İl Müftü Vekili Yaşar Zengin ile Gülağaç ilçesi ziyaretini gerçekleştirdi. İlçe Kaymakamı Kadir Ulusoy, Belediye Başkanı Faruk Teymen ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Pekmez, Kaymakam Ulusoy'dan ilçenin durumu, sorun ve ihtiyaçlarla ilgili brifing aldı. Ziyarete katılan kamu kurumları müdürlerinden ilçede devam eden yatırımları hakkında bilgi alan Vali Pekmez, daha sonra İlçe Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Belediye Başkanı Faruk Teymen ile görüşen Vali Pekmez, belediye hizmetleri ile ihtiyaçlar ve projelerle ilgili bilgi aldı.

(YC-AH-Y)



18.05.2017 14:28:58 TSI

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