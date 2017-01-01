YEREL HABERLER / KARAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gençlik merkezi günlerinde Karaman standı yoğun ilgi görüyor

Gençlik merkezi günlerinde Karaman standı yoğun ilgi görüyor



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karaman Gençlik Merkezi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Merkezi Günlerine katıldı.

Ankara'daki ATO Congresium'da gerçekleştirilen Gençlik Merkezi Günlerinde stant açan Karaman Gençlik Merkezi, Karaman'ın tanıtımına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla yapılan ve 81 ilden 275 Gençlik Merkezi'nin çalışmalarını sergilediği Gençlik Merkezi Günlerinin ilk gününde ziyaretçilerini ağırlayan Karaman standı, sergilediği bir birinden zengin içerikle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Gençlik Merkezi El Sanatları Kulübü öğrencilerinin hazırlamış olduğu ebru, cam süs eşya yapımı, kaat-ı, ahşap oymacılık, titre bebek yapımı, çinicilik, iğne oyası ve kaligrafi çalışmalarıyla görsel şölenin yaşandığı stantta, Karaman'ın meşhur elması, ekşi kara üzüm ve yerel ürünler standı gezmeye gelen ziyaretçilere ikram edildi.

Gençlik Merkezi Günlerinin Karaman'ın tanıtımına büyük bir katkı sağladığını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, "Karaman Gençlik Merkezi olarak, gençlik merkezimizde yapılan çalışmaları sergilemek, Karaman'a ait değerleri ve şehrimizin kültürünü ziyaretçilerimize en iyi şekilde anlatmak için Gençlik Merkezi Günlerinde yerimizi aldık. Stantların ziyarete açıldığı andan itibaren gelen ziyaretçiler Karaman standımıza yoğun ilgi gösterdi. Standımızda, gençlik merkezimize ait yapılan çalışmalar, önemli şahsiyetler, yerel ürünler ve şehrimizi tanıtan yazılı ve görsel materyaller bulunuyor. Kültür buluşmasının yaşandığı organizasyonda ilimizi en iyi şekilde anlatmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde Gençlik merkezi sayısının 279'a çıktığını belirten Gençlik Merkezi Müdürü Şabettin Gezen ise, "Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve yeteneklerini ortaya çıkarmada hayata geçirdiği projeleri Gençlik Merkezi Günlerinde net bir şekilde gördük. İlimizin de yer aldığı bu büyük organizasyonda 81 ilden gelen 275 gençlik merkezinin ortaya koyduğu eserleri yerinde görme fırsatı bulduk ve çalışmaları hayranlıkla izledik. Yöresel kıyafet, takı ve yiyeceklerin yanı sıra el işçiliğiyle hazırlanmış ürünlerin yer aldığı stantlar görülmeye değerdi. Gençlik merkezi günlerinin gençlerimizin birbirini tanımaları, anlamaları duygu ve fikir birliği içerisinde kaynaşmaları bakımından önem taşıdığına inanıyorum" dedi.

(MD-AH-Y)



18.05.2017 14:31:42 TSI

NNNN

