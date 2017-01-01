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Öğrenciler belediyeciliği öğrendi



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BURSA (İHA) - Özel Yedi Renkli Çınar Okulu 5. Sınıf öğrencileri, Osmangazi Belediyesi'ni ziyaret etti.

Öğrencileri meclis salonunda ağırlayan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Gülşah Cebelli Öncel, öğrencilere belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bir sunum yaptı. Öncel, Osmangazi Belediyesi olarak yol, su ve temizlik temel görevlerinin dışında, vatandaşların ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, spor ve çevre gibi her konuda hizmet sunduğunu aktardı. Ziyaret sırasında öğrencilerle bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin de, yaptığı konuşmada, "Öncelikle büyük hayalleriniz, büyük hedefleriniz olmalı. Çok çalışıp bu hallerinizi gerçekleştirmelisiniz. Bugün bizlerin üstlendiğimiz bu görev ve sorumlulukları, yarın sizler üstleneceksiniz. Yönetici olarak bu gün bizlerin bulunduğu bu yerlerde yarın sizler olacak, ülkemize, milletimize ve devletimize sahip çıkacaksınız. İnşallah hepiniz, kurmuş olduğunuz o büyük hayallerinizi gerçekleştirirsiniz" diye konuştu.

Yedi Renkli Çınar Okulu yöneticilerinden Muhammed Biber, 5. Sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde işledikleri mahalli idareler konusu ile ilgili uygulamalı ders yapmak imkanı sağladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve yöneticilerine teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi'ni ziyaret ederek yerel yönetimler konusunda uygulamalı ders yapma fırsatı bulan Yedi Renkli Çınar Okulu öğrencileri, belediye meclis salonunda çocuk meclisi kurarak kararlar aldı. İlk olarak meclis başkanı, başkan yardımcıları ve katipleri demokratik seçimle belirleyen çocuk meclisi üyeleri, salonda 3 farklı gruba ayrılarak kendi önergelerini hazırladı. Daha sonra grup sözcüleri aracılığı ile önerilerini meclise sözlü olarak sunan grupların hazırlamış oldukları önergeler oylanarak, meclis başkanı tarafından karara bağlanarak tutanaklara geçirildi.

(MŞ)



18.05.2017 14:34:17 TSI

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