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Başkan Albayrak ulaşım toplantısına katıldı



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğindeki, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Ulaşımda Paydaşlar ile ilgili Genel Ulaşım Toplantısı'na katıldı.

Düzenlenen toplantıda Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Ünsal, Zabıta Başkanı Erdin Eral, Ulaşım Daire Başkanı Hasan Bayram, Ulaşım Dairesi Danışmanı Prof. Dr. Halim Ceylan Tekirdağ Şoförler Odası Başkanı Şenol Turan ile şube müdürleri ve çok sayıda şoför de hazır bulundu.

Toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Tekirdağ ulaşımı hakkında yapmış oldukları toplantılar sonucunda bazı tespitleri olduğunu belirterek, "Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnaflarımızla bir araya gelmeyi uygun bulduk. Ben bu anlamda, gösterdiği ilgiden dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'a teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz toplantılarda, ulaşımda yaşanan sorunları tek taraflı ele alıyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ile konuştuğumuzda aynı sorunların farklı boyutlarını da görme imkanı kazanıyoruz. Dolayısıyla sektöre daha fazla fayda sağlayabilecek, sektörün önünü açacak çalıştayın yapılmasının doğru olacağına karar verdik. Bugün de bu amaçla bir araya geldik. Şahsım ve ulaşım sektörü camiamız adına, Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Kadir Albayrak'a, burada bizimle olması, sorunlarımıza pozitif yaklaşımı nedeniyle teşekkür ediyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.



"Tüm ilçelerin ulaşım projeleri konuşulacak"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, insanın bir göreve talip olunca o görevle birlikte yaşamaya başladığını, görevin insanın hayatının bir parçası haline geldiğini belirtti. Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak 3 seneyi geride bıraktık. Ulaşım sektöründe bugüne kadar karşılıklı birçok çalışmamız oldu. UKOME'nin ve Büyükşehir Belediyesi'ni ulaşımda paydaşlar ile ilgili sorunları nelerdir, konusunda düşündüm. Sayın Başkan ile daha önce yaptığımız görüşmede bu konuyla ilgili bir toplantı düzenlemeyi, toplantıda sektörün önde gelenlerinin yer alması gerektiğini konuşmuştuk. Salonda bulunan arkadaşların bugün buradan çıkarken aklında hiçbir soru işaretinin kalmasını istemiyorum. Bu bir aile toplantısı, UKOME'de yaşanan tüm sorunları bugün masaya yatıracağız. Bu tartışmaların sonucunda ortak paydada buluşacağımıza inanıyorum. Tekirdağ sadece Süleymanpaşa'nın değil, 11 ilçenin ortak adı. Burada konuştuğumuz konular 11 ilçenin sorunlarının masaya yatırıldığı, projelerinin, planlarının konuşulduğu konular olacak. Tekirdağ'ın 972 bin 500 nüfusu var. Seneye 1 milyon olacak. Bu artış her sene 35 bin civarında sürüyor. Tekirdağ, büyükşehir olmasıyla birlikte Türkiye'nin parlayan yıldızı olmuştur. İlimizin tarım, hayvancılık, üniversite, turizm, sanayi ve lojistiği ile 5 ayrı dinamiği var. Böylesi dinamikleri olan Tekirdağ'ın, büyükşehir oluşunun 2'nci ve 3'üncü döneminde Türkiye'nin gözbebeği ve dünya markası olmaya doğru gideceğini göreceksiniz. Tekirdağ kadar gelişmeye müsait başka bir yer yok. Yeter ki, sorunları yerinde görüp çözelim ve hep beraber Tekirdağ'ı geleceğe taşıyalım. Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda Tekirdağ adım adım değişiyor, gelişiyor. Bu anlamda dünyanın sayılı dergilerinden Forbes de yaptığı açıklamasında Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra yaşanacak şehirler arasında Tekirdağ'ı da gösterdi. Daha işin başında olan, altyapı çalışmaları devam eden bir büyükşehir olarak bu başarıyı yakalıyorsak, yarın tüm çalışmalar tamamlandığında daha büyük başarılar yakalayabiliriz. Bu başarının sahibi de herhangi bir şahıs değil Tekirdağ halkıdır. Sonuç olarak, gerçekleştirdiğimiz ulaşım çalıştayının çok iyi geçeceğine inanıyorum. Ulaşım sektöründe çalışan herkese bol kazançlar diliyorum" dedi.

Genel Ulaşım Toplantısında yapılan konuşmaların ardından Ulaşım Daire Danışmanı Prof. Dr. Halim Ceylan, Ulaşım Dairesi çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirmek amacıyla sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ceylan'ın sunumunun ardından toplantı katılımcıların sorularının cevaplanması ile son buldu.

(YG-MEF-Y)



18.05.2017 14:41:20 TSI

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