ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Albayrak ulaşım toplantısına katıldı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:41
Başkan Albayrak ulaşım toplantısına katıldı
Başkan Albayrak ulaşım toplantısına katıldı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğindeki, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Ulaşımda Paydaşlar ile ilgili Genel Ulaşım Toplantısı'na katıldı.
Düzenlenen toplantıda Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Ünsal, Zabıta Başkanı Erdin Eral, Ulaşım Daire Başkanı Hasan Bayram, Ulaşım Dairesi Danışmanı Prof. Dr. Halim Ceylan Tekirdağ Şoförler Odası Başkanı Şenol Turan ile şube müdürleri ve çok sayıda şoför de hazır bulundu.
Toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Tekirdağ ulaşımı hakkında yapmış oldukları toplantılar sonucunda bazı tespitleri olduğunu belirterek, "Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnaflarımızla bir araya gelmeyi uygun bulduk. Ben bu anlamda, gösterdiği ilgiden dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'a teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz toplantılarda, ulaşımda yaşanan sorunları tek taraflı ele alıyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ile konuştuğumuzda aynı sorunların farklı boyutlarını da görme imkanı kazanıyoruz. Dolayısıyla sektöre daha fazla fayda sağlayabilecek, sektörün önünü açacak çalıştayın yapılmasının doğru olacağına karar verdik. Bugün de bu amaçla bir araya geldik. Şahsım ve ulaşım sektörü camiamız adına, Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Kadir Albayrak'a, burada bizimle olması, sorunlarımıza pozitif yaklaşımı nedeniyle teşekkür ediyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"Tüm ilçelerin ulaşım projeleri konuşulacak"
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, insanın bir göreve talip olunca o görevle birlikte yaşamaya başladığını, görevin insanın hayatının bir parçası haline geldiğini belirtti. Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak 3 seneyi geride bıraktık. Ulaşım sektöründe bugüne kadar karşılıklı birçok çalışmamız oldu. UKOME'nin ve Büyükşehir Belediyesi'ni ulaşımda paydaşlar ile ilgili sorunları nelerdir, konusunda düşündüm. Sayın Başkan ile daha önce yaptığımız görüşmede bu konuyla ilgili bir toplantı düzenlemeyi, toplantıda sektörün önde gelenlerinin yer alması gerektiğini konuşmuştuk. Salonda bulunan arkadaşların bugün buradan çıkarken aklında hiçbir soru işaretinin kalmasını istemiyorum. Bu bir aile toplantısı, UKOME'de yaşanan tüm sorunları bugün masaya yatıracağız. Bu tartışmaların sonucunda ortak paydada buluşacağımıza inanıyorum. Tekirdağ sadece Süleymanpaşa'nın değil, 11 ilçenin ortak adı. Burada konuştuğumuz konular 11 ilçenin sorunlarının masaya yatırıldığı, projelerinin, planlarının konuşulduğu konular olacak. Tekirdağ'ın 972 bin 500 nüfusu var. Seneye 1 milyon olacak. Bu artış her sene 35 bin civarında sürüyor. Tekirdağ, büyükşehir olmasıyla birlikte Türkiye'nin parlayan yıldızı olmuştur. İlimizin tarım, hayvancılık, üniversite, turizm, sanayi ve lojistiği ile 5 ayrı dinamiği var. Böylesi dinamikleri olan Tekirdağ'ın, büyükşehir oluşunun 2'nci ve 3'üncü döneminde Türkiye'nin gözbebeği ve dünya markası olmaya doğru gideceğini göreceksiniz. Tekirdağ kadar gelişmeye müsait başka bir yer yok. Yeter ki, sorunları yerinde görüp çözelim ve hep beraber Tekirdağ'ı geleceğe taşıyalım. Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda Tekirdağ adım adım değişiyor, gelişiyor. Bu anlamda dünyanın sayılı dergilerinden Forbes de yaptığı açıklamasında Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra yaşanacak şehirler arasında Tekirdağ'ı da gösterdi. Daha işin başında olan, altyapı çalışmaları devam eden bir büyükşehir olarak bu başarıyı yakalıyorsak, yarın tüm çalışmalar tamamlandığında daha büyük başarılar yakalayabiliriz. Bu başarının sahibi de herhangi bir şahıs değil Tekirdağ halkıdır. Sonuç olarak, gerçekleştirdiğimiz ulaşım çalıştayının çok iyi geçeceğine inanıyorum. Ulaşım sektöründe çalışan herkese bol kazançlar diliyorum" dedi.
Genel Ulaşım Toplantısında yapılan konuşmaların ardından Ulaşım Daire Danışmanı Prof. Dr. Halim Ceylan, Ulaşım Dairesi çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirmek amacıyla sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ceylan'ın sunumunun ardından toplantı katılımcıların sorularının cevaplanması ile son buldu.
(YG-MEF-Y)

18.05.2017 14:41:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Leidenschaft Alternatif Sahne'de sevenleri ile buluştu
YEREL

LEİDENSCHAFT ALTERNATİF SAHNE'DE SEVENLERİ İLE BULUŞTU
Tekirdağ'da beton asfalt çalışmaları
YEREL

TEKİRDAĞ'DA BETON ASFALT ÇALIŞMALARI
Başkan Albayrak Malkara'da yağmur ve şükür duasına katıldı
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK MALKARA'DA YAĞMUR VE ŞÜKÜR DUASINA KATILDI
Vali Ceylan'ın 19 Mayıs kutlama mesajı
YEREL

VALİ CEYLAN'IN 19 MAYIS KUTLAMA MESAJI
Başkan Albayrak'ın 19 Mayıs kutlama mesajı
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK'IN 19 MAYIS KUTLAMA MESAJI
&quot;Ölümlü iş kazaları azalıyor&quot;
YEREL

"ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI AZALIYOR"
Alternatif Sahne'de Salih Demirci rüzgarı esti
YEREL

ALTERNATİF SAHNE'DE SALİH DEMİRCİ RÜZGARI ESTİ
Anneler Günü kahvaltıları Yenice Mahallesi ile devam etti
YEREL

ANNELER GÜNÜ KAHVALTILARI YENİCE MAHALLESİ İLE DEVAM ETTİ
TESKİ 2. Uluslararası Su Ve Sağlık Kongresi'ne katıldı
YEREL

TESKİ 2. ULUSLARARASI SU VE SAĞLIK KONGRESİ'NE KATILDI
&quot;11 İlçeye 11 Okul&quot; projesi
YEREL

"11 İLÇEYE 11 OKUL" PROJESİ
Tekirdağ'da kaçak elektronik sigara operasyonu
YEREL

TEKİRDAĞ'DA KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA OPERASYONU

Muratlı Cemevi inşaatı devam ediyor
YEREL

MURATLI CEMEVİ İNŞAATI DEVAM EDİYOR
&quot;Dönüşüm İyi Gelecek&quot; tiyatro oyunu ilgiyle izlendi
YEREL

"DÖNÜŞÜM İYİ GELECEK" TİYATRO OYUNU İLGİYLE İZLENDİ
FETÖ'nün TSK'daki &quot;kripto&quot; yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN TSK'DAKİ "KRİPTO" YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli
YEREL

MARMARA DENİZİ'NDE ULAŞIMA POYRAZ ENGELİ

Köpeğe çarpan motosikletli yaralandı
YEREL

KÖPEĞE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ YARALANDI
Süleymanpaşa Belediyesi Müzik Teknolojileri Müzesi açılıyor
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ MÜZİK TEKNOLOJİLERİ MÜZESİ AÇILIYOR
Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuarı Yıl Sonu Gösterisi
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ KONSERVATUARI YIL SONU GÖSTERİSİ
Tekirdağlı Gözde Lafcı'dan Türkiye rekoru
YEREL

TEKİRDAĞLI GÖZDE LAFCI'DAN TÜRKİYE REKORU
11. okulun temeli Saray'da atıldı
YEREL

11. OKULUN TEMELİ SARAY'DA ATILDI
Kaşıkçı Mahallesinin kadınları kahvaltıda buluştu
YEREL

KAŞIKÇI MAHALLESİNİN KADINLARI KAHVALTIDA BULUŞTU
Üniversitelilerin Tekirdağ gezisi
YEREL

ÜNİVERSİTELİLERİN TEKİRDAĞ GEZİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir