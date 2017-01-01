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Kayapınar gençliği lunaparkta eğlendi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından, Gençlik Haftası nedeniyle ilçedeki okullarda öğrenim gören başarılı bin öğrenci lunaparka götürüldü. Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, gençliğe önem verdiklerini ifade ederek, belediyesi olarak öğrencileri ödüllendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Kayapınar Belediyesi tarafından Gençlik Haftası münasebetiyle ilçedeki çeşitli okullarda öğrenim gören başarılı bin öğrenci lunapark ile ödüllendirildi. Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç'ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler, lunaparkta gönüllerince eğlendi. Kayapınar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nce servislerle okuldan alınan öğrenciler, lunaparka götürüldü. Burada Başkan Kılıç, öğrencilerle yakından ilgilenerek, sorunlarını dinledi. Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Şükran Mermut ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yılmaz Cebe'nin de hazır bulunduğu etkinlikte, öğrenciler etkinlikten dolayı Kayapınar Belediyesine teşekkür etti.



"Gençliğe önem veriyoruz"

Başkan Kılıç, belediye olarak gençliğe önem verdiklerinin altını çizerek, "Sadece Lunapark eğlencesi değil, çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Özelikle Diyarbakır'daki gençlerimizin, başarılı öğrencilerimizin, batıdaki illeri de görmelerini amaçlıyoruz. Geçen gün Kapadokya'ya öğrenci gönderdik, ondan önce Çanakkale'ye gönderdik. Şanlıurfa'ya gönderiyoruz. Öğrencilere, farklı bir aktivite olsun onlara sahip çıktığımızı anlasınlar diye çalışmalar yapıyoruz. Gençlik Haftası münasebetiyle de böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. Öğretmelerimize öğrencilerimize sorduk ne istersiniz, Diyarbakır sınırları içinde sizler için neler yapabiliriz. Lunaparkı görmek isteyen arkadaşlar vardı. Bin tane çocuğumuzu buraya getirdik" dedi.



"Başarılı öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz"

Başarılı olan öğrencileri de ödüllendirdiklerini ifade eden Başkan Kılıç, "Daha önce kültür evi diye bilinen yerlerimizde, farklı amaçlarla görev gören çocuklar vardı. Orayı devraldıktan sonra bin 500 öğrencimiz var. Onlara biz gerekli eğitimleri veriyoruz. Akademik Kurslar veriyoruz. Beraberinde hafta sonları TEOG sınavına hazırlanmak için etütler düzenleniyor. Buradaki çocuklarımızdan 60 tanesi TEOG da dereceye girdi. Bu 60 çocuğumuza da farklı etkinlikler düzenlendi, onları da geziye gönderiyoruz. Gençlerle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Onlar bizim ülkemizin ve Diyarbakır'ın geleceği, onlara her konuda yardımcı olacağız, sahip çıkacağız. Sosyal belediyecilik anlamında ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Onların ahlaklı kaliteli bilgili donanımlı bir birey yapmaya, Kaymakamlık olarak belediye olarak ve Milli eğitim olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Aktivitelerimiz hız kesmeden devam edecektir" diye konuştu.

(İHA-MP-Y)



18.05.2017 14:49:15 TSI

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