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Başkan Albayrak Malkara'da yağmur ve şükür duasına katıldı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara ilçesinin Sırtbey Mahallesinde düzenlenen yağmur ve şükür duası etkinliğine katıldı. Albayrak daha sonra İnecik Mahhelsini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

10 mahalle muhtarlığının desteği ile gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul da yer aldı. Başkan Albayrak, çiftçiler ile birlikte yağmur ve bereket için dua etti. Edilen yağmur ve şükür duasının ardından Başkan Albayrak, Sırtbey Mahalle sakinleri ile sohbet ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Albayrak Sırtbey Mahallesinin ardından, Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kadir Albayrak, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyerek bir süre sohbet etti. Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında da vatandaşlara bilgi veren Albayrak, hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti. İnecik Mahallesi sakinleri de Başkan Albayrak ve ekibine çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

(YG-MEF-Y)



18.05.2017 14:50:38 TSI

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