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Niğde Belediyespor'un Kulüp Başkanı Bayram Özmen oldu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:04
Niğde Belediyespor'un Kulüp Başkanı Bayram Özmen oldu
Niğde Belediyespor'un Kulüp Başkanı Bayram Özmen oldu

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyespor Kuküp başkanı Bayram Özmen, gazeteciler ile basın toplantısında bir araya geldi.
Niğde Belediyesi'nin içerisinde bulunan kulüp odasında düzenlenen toplantıya Niğde Belediyespor'un yeni teknik direktörü Ahmet Kazım Ethem, Kulüp teknik menajer Rıfat Avcı katıldı.
Gazetecilere açıklamada bulunan Niğde Belediyespor Kulüp Başkanı Bayram Özmen, iç transferleri bitirdiktensonra dış transferlere başlayacakarını söyledi.
Başkan Özmen, 'Bayram Özmen, '' iki şampiyonluğumuzu Eser Kardeşler hocamızla sezona başlamamıza rağmen şampiyonluk yaşadık. Yönetimimiz 11'den 7'ye düşürmek kaydı ile yine eski yönetimimizle devam ediyoruz. Delegelerimiz bizi uygun gördüler. 2017-2018 sezonunda ilimizi Spor Toto 2. Lig'de temsil edeceğiz. Kulüp başkanı olduğumuz günden itibaren başarılı bir sezon geçirmek için elmizden geleni yapacağız. Tabi kongre sürecinden sonra yaklaşık 10 gündür, kulübümüze bir hoca kazandırması kapsamında arkadaşlarımız çalıştılar. Ahmet Kazım Ertem hocam noktasında karar kıldık. Dün itibari ile de hem maddi olarak hem de diğer konularda anlaşma sağlandı. 2017-2018 futbol sezonunda kulübümüzün başında olacak. Bu yıl içerisinde kulübümüze bir tesisi kazandırmayı düşünüyoruz. İnşallah bu sezonu kulübümüze ve diğer ikinci ligde olan takımlara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önümüzdeki günlerde iç transferler noktasında iç transferi bitirip, teknik heyetimizin ve bizimde izlediğimiz oyuncular ile görüşüp, ilimize kazandırılması noktasında çaba sarf edeceğiz. Niğde Belediyespor'un 2017-2017 sezonunda hedefinin bir üst lige çıkma olduğunu söyleyebilirim.''dedi
Bir açıklamada kulübün yeni teknik direktörü Ahmet Kazım Ertem yaptı. Teknik direktör Ertem yaptığı açıklamada ise Niğde Belediyespor'un potansiyeli yüksek bir kulüp olduğunu söyledi.
Teknikdirektör Ertem, '' 2017-2018 futbol sezonu Niğde Belediyespor'a hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle yeni bir dönem, yeni bir heves, yeni bir yapılanma ve yeni bir beklenti var. Niğde Belediyespor takımı 3 sezondan beri bir çıkış içerisinde olan bir takım. Bu çıkış ile kulüpten beklentiler olmaya başladı. Spor camiasında ise potansiyeli olan bir kulüp olarak değerlendiriliyor. Buda bizim işimizi bir manada kolaylaştırıyor. Çünkü bizde hedefleri ve idaelleri doğrultusunda mücadele eden bir teknik adamız. '' diye konuştu.
(MB-YE-AÖ-Y)

18.05.2017 15:04:28 TSI
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