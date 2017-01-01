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Milas'ta üniversiteliler kep attı



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu'nda mezun olmaya hak kazanan yaklaşık 250 öğrenci kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu'nda 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ardından mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Mezun olmaya hak kazanan yaklaşık 250 öğrencinin kep atarak, aileleri ve yakınları ile mezuniyet sevinci yaşadığı törene; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Garnizon Komutanı Albay Cenk Erataç, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Bayram Akça, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, MİTSO Başkanı Reşit Özer katıldı.

Törende konuşan okul birincisi Onur Gültekin, mezuniyet duygusu şu sözlerle ifade etti: "Bu yıl okul birincisi olarak konuşma fırsatı elde ettim. Ancak tüm arkadaşlarım adına konuşuyorum. Üniversiteli olmanın öğrencilikle sınırlı olmadığını gördüm. Yüksekokulumuzda uygun fiziksel koşullarda, iyi bir alt yapı ve kaliteli bir eğitim programının desteğiyle güçlü bir akademik kadro tarafından eğitilerek mezun oluyoruz. Hayatımızın bir sayfasını acı tatlı anılarla kapatırken bir sayfasını da yeni beklentiler ve umutlarla açıyoruz. Değerli arkadaşlarım şimdi okulumuza veda ediyoruz. Bizleri bilgi ve deneyimleriyle donatan hocalarımıza teşekkür ediyorum."

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muzaffer Demir ise okulun fiziki mekân, idari ve akademik personel, program sayısı ve öğrenci sayısı bakımından ciddi bir ivme kazandığını ifade ederek şunları aktardı: "Ülkemize özellikle uygulama alanlarına ara eleman olarak yeni insan kaynakları kazandırılması açısından meslek yüksekokullarının önemi büyüktür. Öğrencilerimiz okulumuzda aldıkları teorik eğitimin yanında 3 aylık staj döneminde elde ettikleri tecrübeleri aktif olarak iş hayatına yansıtacaklardır. Ben öğrencilerimizi ve ailelerini kutlar, hayatta başarılar diliyorum."

Demir'in ardından kürsüye çıkan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Bayram Akça, mezun olan öğrencilerin Muğla'nın birer kültür elçisi olduklarının unutmamalarını belirterek öğrencilere meslek yaşamlarında başarılar diledi.

Eğitimin bir süreç olduğunu ve beşikten mezara devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Milas Kaymakamı Eren Arslan, "Bugün mutluluk ve hüzün bir arada. Her mezuniyet başka bir basamağın başlangıcı demektir. Bu diploma ile yeni kapılar açılacaktır. Hayatın asıl mücadelesi asıl bundan sonra başlayacaktır. Sizler sahip olduğunuz bilgi ve eğitimle hazır bir şekilde bu basamağa adım atacaksınız. Meslek yaşamınızda daima başarılı olmanızı temenni ederek, sizleri kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere diplomalarını takdim ederek, öğrencileri tebrik ettiler. Diplomalarını alan yaklaşık 250 öğrenci daha sonra aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

(DL-MB-Y)



18.05.2017 15:06:00 TSI

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