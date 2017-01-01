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Başkan Ataç'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

- "Cumhuriyet'in getirdiği değerler, gençlik sayesinde daha da ileriye taşınacaktır"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in getirdiği değerlerin gençlik sayesinde daha da ileriye taşınacağını belirten Ataç, "Kurtuluş'a giden yolun ilk önemli adımlarından biri, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıdır. Samsun'da yakılan meşale, bağımsızlığa giden yolu aydınlatmıştır. Atatürk, gelecek olarak gördüğü gençliğe, bu önemli günü armağan etmiştir. Gençlik, her zor dönemde, önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yoldan yürümüştür ve bundan sonra da yürümeye devam edecektir. Cumhuriyet'in getirdiği değerler, gençlik sayesinde daha da ileriye taşınacaktır. Ata'mızın armağanı 19 Mayıs, çağdaş ve laik Cumhuriyet'in yaşatılması yolunda çaba harcayan ve bu uğurda gerektiğinde göz kırpmadan yaşamını feda eden gençliğimize ve tüm ulusumuza kutlu olsun. Bu vesileyle, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kuruluşuna emeği geçen tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

(BRK-MET-Y)



18.05.2017 15:18:35 TSI

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