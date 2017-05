YEREL HABERLER / KIRIKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MHP'de Erdal Baloğlu tekrar aday

Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkan Erdal Baloğlu, kongrede tekrar aday olacağını açıkladı.

21 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek MHP Kırıkkale Olağan İl Kongresi öncesi Başkan Erdal Baloğlu, düzenlediği basın toplantısıyla yönetim kurulunun desteği ile başkanlığa tekrar aday olduğunu belirtti. MHP için siyasetin kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu parkuru olmadığına değinen Baloğlu, "MHP, siyasi köklerini inkâr ederek yabancı çekim merkezlerine kapılmışların bekleme odası değildir. Fikri tutarlılıklarının olmadığı, ilkelerinin ayaklar altında çiğnendiği, meselelere günübirlik bakanların toplanma yeri değildir. İnsan, millet ve dünyaya bakışın yabancı tesirlerle her gün, her saat değiştiği kaypak fikirlerin buluşma mekânı değildir. Duruma göre şekilden şekle, kılıktan kılığa girenlerin, durmadan kostüm değiştirenlerin ve nabza göre şerbet verenlerin tiyatro sahnesi değildir. Girdiği kabın şeklini alan, üst üste taktığı maskelerden gerçek yüzü görünmez hale gelmişlerin makyaj malzemesi değildir" ifadelerini kullandı.

Son dönemde düzenledikleri konferanslara ve panellere değinen MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, sosyal alanda daha çok var olacaklarını sözlerine ekledi. Düzenlenecek kongrede şu an için Baloğlu tek aday, parti tüzüğü ise seçim anına kadar partililere başkanlığa aday olma şansı tanıyor.

18.05.2017 15:20:35 TSI

