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MHP'de Erdal Baloğlu tekrar aday

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:20
MHP'de Erdal Baloğlu tekrar aday
MHP'de Erdal Baloğlu tekrar aday

(Fotoğraflı)

Mehmet Temizyürek
KIRIKKALE (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkan Erdal Baloğlu, kongrede tekrar aday olacağını açıkladı.
21 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek MHP Kırıkkale Olağan İl Kongresi öncesi Başkan Erdal Baloğlu, düzenlediği basın toplantısıyla yönetim kurulunun desteği ile başkanlığa tekrar aday olduğunu belirtti. MHP için siyasetin kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu parkuru olmadığına değinen Baloğlu, "MHP, siyasi köklerini inkâr ederek yabancı çekim merkezlerine kapılmışların bekleme odası değildir. Fikri tutarlılıklarının olmadığı, ilkelerinin ayaklar altında çiğnendiği, meselelere günübirlik bakanların toplanma yeri değildir. İnsan, millet ve dünyaya bakışın yabancı tesirlerle her gün, her saat değiştiği kaypak fikirlerin buluşma mekânı değildir. Duruma göre şekilden şekle, kılıktan kılığa girenlerin, durmadan kostüm değiştirenlerin ve nabza göre şerbet verenlerin tiyatro sahnesi değildir. Girdiği kabın şeklini alan, üst üste taktığı maskelerden gerçek yüzü görünmez hale gelmişlerin makyaj malzemesi değildir" ifadelerini kullandı.
Son dönemde düzenledikleri konferanslara ve panellere değinen MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, sosyal alanda daha çok var olacaklarını sözlerine ekledi. Düzenlenecek kongrede şu an için Baloğlu tek aday, parti tüzüğü ise seçim anına kadar partililere başkanlığa aday olma şansı tanıyor.
(MT-SLH-Y)

18.05.2017 15:20:35 TSI
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