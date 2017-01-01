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AİÇÜ'de Mezuniyet Coşkusu



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 10'uncu kuruluş yıl dönümü ve mezuniyet coşkusu yaşandı.

Kongre ve Kültür Merkezinde bulunan Osmanlı Konferans salonunda gerçekleşen 2016 - 2017 mezuniyet ve spor ödülleri törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Çetin ve Prof. Dr. Önder Şimşek, akademisyenler, aileler ve aileler katıldı. Mezuniyet programında öğrencilere hitap eden Ağrı Valisi Musa Işın, 4 yıl boyunca üniversitede eğitim gören ve mezun olan öğrencileri tebrik etti. Öğrencilere hayatlarında zorlu bir dönemin başladığını dile getiren Işın, bundan sonraki hayatın zorlu ve meşakkatli olduğunu, ancak karamsarlığa kapılmaması, hayatın zorluklarına karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Öğrencilere güzel bir üniversitede okuduklarını ve iyi hocalardan ders aldıklarına dikkat çeken Işın, "Sayın Rektörümüz, göreve başladığı ilk günden itibaren sizlerle hemhâldır. Sizin isteklerinizi ve taleplerinizi dinledi ve problemlerinizi çözme noktasında büyük bir gayret göstermektedir. Bu vesileyle Sayın Rektörümüzü ve yönetimini tebrik ediyorum gelecekte de başarılar diliyorum" dedi.

Ağrılı iş adamı İbrahim Çeçen ve vakfının Ağrı için büyük bir öneme sahip olduğunu ve büyük bir fedakârlık yaptıklarını belirten Işın, "Üniversitemiz emsalleri ve emsallerinden önceki üniversitelere nazaran çok önemli mesafeler kat etmiş hemen hemen fiziki gerçekleşmesini tamamlamış, eğitim alanında büyük adımlar içerisinde olacaktır. İbrahim Çeçen bey'i bu büyük fedakârlıklarından ve memleket sevdalısından dolayı gayrı kendilerine buradan şükranlarımızı gönderiyoruz. Herkes büyük bir gayret içerisinde öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için bütün şartlar olumlu hale getirilmiştir, bunu en iyi şekilde karşılayacaksınız, birbirimize kapılarımızı açalım, gönül bağları kurup birbirimizi ülkemizi milletimizi sevelim, toplumun hücrelerine sirayet etmek için gayret gösterelim" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ise bilimin sevgi ile bütünleştiği üniversite parolasıyla bilimsel ve akademik çalışmalarına hız veren üniversitenin, 2016-2017 yılı mezuniyet töreninin, kuruluşunun 10. yılına denk gelmesi bizleri farklı bir hissiyata sevk ettiğini ifade etti. Karabulut, bugünün düne göre daha gururlu daha fazla öz güvenle ve daha büyük bir cesaretle adım atabileceklerini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Üniversiteye katkılarından dolayı Vali Musa Işın'a teşekkür eden Karabulut, "Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, artık akademik başarıları ve gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle yeni Türkiye'nin inşasında etkin rol oynayan bir üniversite olacaktır. Güneşin doğudan doğduğu gerçeğini kendine şiar edinen üniversitemiz, ülkemizin aydınlık yarınlarına huzur, güven, birlik-beraberlik, kardeşlik ve barışın hâkim olması için sorumluluğunun bilincinde olup, öğrencilerimizi bu anlayış ve şuurla yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Üniversitemizi, yarınlara daha büyük bir gururla ve cesaretle taşımak, ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin gurur kaynağı olan bir üniversite haline getirmek, ancak kenetlenmiş bir ekip ruhuyla mümkün olacaktır. Hiç kimsenin düşüncesinden dolayı ötekileştirilmediği, farklılıkları birlikte yaşamanın ortak paydası haline getiren, milli ve manevi değerleri içselleştirmiş bir yönetim anlayışıyla, büyük başarılara birlikte imza atabileceğimizi büyük bir inançla vurgulamak istiyorum. Muhterem anne-babalar, insan hayatının en büyük sermayesi iyi yetişmiş, kendisine, ailesine, çevresine, ülkesine ve insanlığa faydalı olmayı şiar edinmiş güzel ahlak sahibi nesillerdir. Bizler evlatlarınıza güveniyoruz, sizler de güvenin. Onların başarılarında en büyük pay sizindir" şeklinde konuştu.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği öğrencileri tarafından Öğr. Gör. Memedali Mehmedaliyev şefliğinde Türk Halk Müziği Konserinin sunulduğu programda, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı olan sporculara ve hocalarına, bölüm birincisi öğrencilere ödül ve diplomaları verildi. Törenin ardından 10. Yıl Kutlamaları, Üniversite Stadyumunda gerçekleşen halk oyunları, jimnastik ve dans gösterileriyle devam etti.

(AG-AT-Y)



18.05.2017 15:36:28 TSI

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