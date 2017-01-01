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Öz Büro İş, Genel Sekreter Çömçe'yi ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Öz Büro İş Sendikası Nevşehir şube başkanı Fatih Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Uzm. Dr. Muhammed Çömçe'yi ziyaret etti.

Sendika yönetimini misafir eden Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Muhammet Çömçe ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, her zaman çalışanların huzur ve refahı için yanlarında olduklarını dile getirerek sendika yönetimine çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Öz Büro İş Sendikası Nevşehir İl Başkanı M. Fatih Mutlu'da, "Sözleşmemiz 15.03.2016-31.12.2018 tarihleri arasını kapsamaktadır. Bu tarihler arasında üyelerimiz sözleşmeden doğan zamlardan ve sosyal yardımlardan faydalanacaklardır. Bu hususta başta Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterimiz Dr. Muhammet Çömçe'ye ve bizlere yardımlarını ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen genel sekreterlik ve hastane yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Önceden olduğu gibi bundan sonra da üyelerimiz ve hastanelerimiz için yapılacak çalışmalarda yöneticilerimiz ile beraber olacağız" dedi.

(COŞ-AÖ-Y)



18.05.2017 15:37:53 TSI

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