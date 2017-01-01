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Maçka'da kültür merkezi yapımına başlanıyor



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde kültür merkezi yapımına başlanıyor.

Projesi tamamlanan ve gerekli alt yapı çalışmaları da tamamlanan Halil Atmaca Kültür Merkezi'nin yapımına Haziran ayında başlanacağını kaydeden Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, "İlçemizi kültür merkezini kazandırmak için çok uğraştık. İnşallah Ramazan'dan sonra Haziran ayında Halil Atmaca Kültür Merkezinin inşaatına başlıyoruz. Kültür Merkezimizde Sinema salonu, büyük konferans salonu, sanat sunum merkezleri olmak üzere teras kafesi ile eksiksiz bir kültür merkezini Maçka'mıza kazandıracağız. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

(BK-ÖS-Y)



18.05.2017 15:38:53 TSI

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