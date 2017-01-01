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Başkan Togar önemli projeler için Ankara'da

- Togar: "Tekkeköy bölgenin turizm merkezi olacak"



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede planladıkları birçok büyük ve önemli projenin hayata geçirilebilmesi amacıyla Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ankara'da AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan ve Fuat Köktaş ile bir araya gelen Başkan Togar, ilçede hayata geçirmek istedikleri turizm projelerine destek alabilmek için milletvekilleri ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'yı ziyaret ettiler.

Hayata geçirmek istedikleri dev turizm projelerinin olduğunu söyleyen Başkan Hasan Togar, "Tekkeköy tarih, turizm, kültür ve doğal güzellikleri bünyesinde barındıran bölgenin nadide ilçeleri arasında yer almaktadır. Bu güzelliklerin gün yüzüne çıkartılması ile ilçe yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçiler akın edeceği uğrak bir yer haline gelecek. Özellikle Karadeniz'deki ilk insan yerleşkesi Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadimizde projelendirdiğimiz ahşap yürüyüş yolları ve seyir teraslarının yapımı ile İlçemiz merkezindeki Devlet Demir Yollarına ait tarihi gar binalarımızın restore edilerek turizme kazandırılması amacıyla Samsun Milletvekillerimiz Sayın Ahmet Demircan ve Sayın Fuat Köktaş ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Nabi Avcı'yı ziyaret ederek bu iki büyük ve önemli projenin Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılması talebimizi ilettik. Sayın Bakanımıza projelerimizi ayrıntıları ile anlattık. İnşallah bu iki projemiz Bakanlığımızın desteği ile hayat bulacak. Bu ziyaretlerde bizleri yalnız bırakmayan Samsun ve ilçemiz ile ilgili her konuda büyük çaba harcayan her zaman yanımızda olan Samsun Milletvekillerimiz Ahmet Demircan ile Fuat Köktaş'a teşekkür ederim. Ayrıca bizleri makamında kabul eden ve ilçemiz ile ilgili projelerimizi dinleyen konuyla ilgilenen Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Nabi Avcı'ya şahsım ve ilçem adına teşekkür eder, saygılar sunarım" dedi.

(SAM-SLH-Y)



18.05.2017 15:40:54 TSI

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