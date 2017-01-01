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Karate'de zirve Darıca'nın



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, bayan takım katada Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Kulüpler Türkiye Şampiyonası Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. 21 ilden 59 kulübün mücadele ettiği turnuvaya Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü büyük bayan kata ve ümit-genç bayan kumite dallarında iki takımla katıldı. Meryem Mazlum, Hatice Başkaya ve Ayca Düzgel'den oluşan büyük bayan kata takımı ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Yalova Çiftlikköyspor'u 5-0 yendi. Kata katımı üçüncü maçında İstanbul Büyükşehir Belediyesini de 5-0 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde ise bir başka İstanbul temsilcisi Arnavutköy Belediyesini de 5-0 yenen Darıcalı karateciler, Darıca'ya ilk Kulüpler Türkiye Şampiyonluğu'nu kazandırırken, 01-04 Haziran tarihlerinde Kosova'da yapılacak Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Gülçin Uçar, Gizem Öztürk ve Beyzanur Larçin'den oluşan ümit-genç bayan kumite takımı ise ilk iki maçını kazandıktan sonra 3. turda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yenilerek Avrupa şansını kaçırdı. Turnuva sonrası değerlendirme yapan Teknik Direktör Adnan Şamdan, Darıca adına ilk kez katıldıkları bu turnuvada Türkiye Şampiyonu olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek kendilerine desteklerinden dolayı Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Kulüp Başkanı Mustafa Öztürk'e teşekkürlerini iletti.

Avrupa vizesi alan bayan kata takımının daha önce Gebze'ye Kulüpler Avrupa Şampiyonluğunu kazandırdığını, Bulgaristan'da yapılan son Avrupa şampiyonasında ikinci ve Balkan şampiyonasında da birinci olduğunu hatırlatan Şamdan, Kosova'da da Türkiye'ye ve Darıca'ya Avrupa Şampiyonluğunu yaşatmak istediklerini belirtti.

(İG-GY-Y)



18.05.2017 15:41:25 TSI

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