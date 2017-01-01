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Balya' da Ozanlar Günü

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:43
Balya' da Ozanlar Günü
Balya' da Ozanlar Günü

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Balya ilçesinde, Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi, Balya'nın halk kültürü için önemli bir yere sahip şairlerini ağırladı. Balyalı şairlerden Lütfi Tufan ve İsmet Göner, şiirlerinde ilçenin halk kültüründen nasıl etkilendiklerini anlatırken, şiirleri ile alkış aldılar.
Aynı zamanda Balya Dergisi'nde farklı türlerde eserler veren iki şair, şiirlerinde Balya'nın coğrafyasını, geleneklerini halk şiiri tarzında kaleme aldılar. Balya'nın halk kültürünü şiirlerine işleyen şairler, Balya Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi Salonu'nda yapılan söyleşide şairlik serüvenlerini meraklı dinleyicilerle paylaştılar. Söyleşinin sonunda Balya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç, şairlere Balya Kültürüne olan katkılarından ötürü birer plaket takdim etti. Söyleşinin ardından şairlerden İsmet Göner, okuyucuları için kitaplarını imzaladı. Şair Lütfi Tufan ve İsmet Göner, Balyalı gençlerle bir arada oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç ve Okul Müdürü Ümit Çelik'e teşekkür ettiler.
(FT-EME)

18.05.2017 15:43:44 TSI
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