YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Balya' da Ozanlar Günü

Balya' da Ozanlar Günü



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Balya ilçesinde, Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi, Balya'nın halk kültürü için önemli bir yere sahip şairlerini ağırladı. Balyalı şairlerden Lütfi Tufan ve İsmet Göner, şiirlerinde ilçenin halk kültüründen nasıl etkilendiklerini anlatırken, şiirleri ile alkış aldılar.

Aynı zamanda Balya Dergisi'nde farklı türlerde eserler veren iki şair, şiirlerinde Balya'nın coğrafyasını, geleneklerini halk şiiri tarzında kaleme aldılar. Balya'nın halk kültürünü şiirlerine işleyen şairler, Balya Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi Salonu'nda yapılan söyleşide şairlik serüvenlerini meraklı dinleyicilerle paylaştılar. Söyleşinin sonunda Balya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç, şairlere Balya Kültürüne olan katkılarından ötürü birer plaket takdim etti. Söyleşinin ardından şairlerden İsmet Göner, okuyucuları için kitaplarını imzaladı. Şair Lütfi Tufan ve İsmet Göner, Balyalı gençlerle bir arada oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç ve Okul Müdürü Ümit Çelik'e teşekkür ettiler.

(FT-EME)



18.05.2017 15:43:44 TSI

NNNN

