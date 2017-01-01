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Milas'ta yangın mağduru aileye yardım



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde engelli oğlu ile birlikte kaldığı ikamette nedeni bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu evin küle dönüşmesinde evsiz kalan aileye belediye yardım eli uzattı.

Milas'a bağlı Bafa Mahallesinde zihinsel engelli oğlu Hakan Demir ile birlikte yaşayan Feride Demir'in evinde nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Evden yükselen duman ve alevleri gören mahalle sakinleri ikamette bulunan aileyi son anda kurtararak durumu itfaiye ekiplerine ve güvenlik güçlerine bildirmişti.



Meydana gelen olayın ardından evde büyük çapta hasar oluşmasıyla fenalaşan Demir ailesi mahalle sakinleri tarafından güçlükle sakinleştirdi. Yangın sonrası ise aileye ilk yardım eli Milas Belediyesinden geldi.Demir ailesine yardım elini uzatan Milas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilk olarak geçici süre akrabalarının evinde kalacak olan aileye eşya ve gıda yardımında bulundu.

Yangın mağduru Demir ailesinin çıkan yangın sonucu küle dönen evleri ise Milas Belediyesi ekiplerince tekrar bakım onarım yapılarak eski haline dönüştürüleceği öğrenildi.

(ÇP-MB-Y)



18.05.2017 15:44:37 TSI

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