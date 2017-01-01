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Darıcada kaçak yapılara yer yok



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe genelinde sürdürdükleri denetlemelerde tespit ettikleri kaçak yapıları, gerekli işlemleri yaptıktan sonra yıkıyor.

Bu çerçevede daha önceden yer tespiti yapılarak gerekli soruşturmanın tamamlanmasının ardından Bağlarbaşı Mahallesi'nde Milli Emlak'a ait olan 2 bin 8 metrekarelik alanda bulunan gecekondu ve havuzun yıkımı gerçekleştirildi. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, müdürlük bünyesinde oluşturulan inşaat ekibinin ilçe genelinde sürekli olarak denetimler gerçekleştirdiğini ifade ederek, özellikle vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirildiğini, ihbar kabul edilen kaçak yerlere anında işlem yapılarak doğruluğunun araştırıldığını belirttiler.

Yetkililer son olarak Bağlarbaşı Mahallesi'nde Milli Emlak'a ait olan 2 bin 8 metrekarelik alanda bulunan gecekondu ve havuzun 775 sayılı gecekondu kanunu gereğince yıkılarak kamuya ait olan arazinin işgalden kurtarıldığını ifade etti.

(İG-GY-Y)



18.05.2017 15:52:25 TSI

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