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Başkan Uysal sahaya inip çalışmaları inceledi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, birçok noktada devam eden belediye çalışmalarını yerinde takip etti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, beraberinde başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleri ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde takip etti.

Uysal, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sahadaki çalışmalarını yerinde inceleyerek son durum hakkında ilgili müdürlerden bilgi aldı.

Şehit babasının isteği yerine getirildi

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden Kdz. Ereğlili Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu'nun babası Erdal Karakurdu'nun isteği üzerine Kasaplar Sokakta yapılan yol genişletme çalışmalarını inceleyen Başkan Uysal; "Şehidimizin baba evinden cenazesini götürürken bu yolda sıkıntılar oluşmuştu. Erdal abi ve sokak sakinlerinin isteği üzerine buradaki yol genişletme çalışmalarımızı süratle tamamladık ve trafiğe açtık" dedi.

Çocuk oyun dünyasında çalışmalar sürüyor. Başkan Uysal, ardından Potbaşı'nda süren Çocuk Oyun Dünyası çalışmalarını da yerinde takip etti.

Mahalle Muhtarı Muhammet Demir ile Potbaşı sakinlerini de selamlayan Başkan Uysal, burada sürdürülen trafik düzenleme ve çocuk oyun dünyası çalışmalarının kısa sürede bitirileceğini söyledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yaz sezonuyla birlikte sahadaki çiçeklendirme çalışmalarını da denetleyen Başkan Uysal; "Ekiplerimiz her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığımız işlerden sonra güzel şehrimin güzel insanlarının bir duasını almak, bir tebessümünü kazanmak günün sonundaki en büyük mutluluğumuz oluyor" dedi.

Başkan Uysal hava koşullarının elverişli olmaya başlaması ile birlikte çalışmaları bundan sonra daha da hızlandıracaklarını söyledi.

(VK-SÖ-Y)



18.05.2017 15:53:08 TSI

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