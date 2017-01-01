ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Uysal sahaya inip çalışmaları inceledi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:53
Başkan Uysal sahaya inip çalışmaları inceledi
Başkan Uysal sahaya inip çalışmaları inceledi

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, birçok noktada devam eden belediye çalışmalarını yerinde takip etti.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, beraberinde başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleri ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde takip etti.
Uysal, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sahadaki çalışmalarını yerinde inceleyerek son durum hakkında ilgili müdürlerden bilgi aldı.
Şehit babasının isteği yerine getirildi
İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden Kdz. Ereğlili Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu'nun babası Erdal Karakurdu'nun isteği üzerine Kasaplar Sokakta yapılan yol genişletme çalışmalarını inceleyen Başkan Uysal; "Şehidimizin baba evinden cenazesini götürürken bu yolda sıkıntılar oluşmuştu. Erdal abi ve sokak sakinlerinin isteği üzerine buradaki yol genişletme çalışmalarımızı süratle tamamladık ve trafiğe açtık" dedi.
Çocuk oyun dünyasında çalışmalar sürüyor. Başkan Uysal, ardından Potbaşı'nda süren Çocuk Oyun Dünyası çalışmalarını da yerinde takip etti.
Mahalle Muhtarı Muhammet Demir ile Potbaşı sakinlerini de selamlayan Başkan Uysal, burada sürdürülen trafik düzenleme ve çocuk oyun dünyası çalışmalarının kısa sürede bitirileceğini söyledi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yaz sezonuyla birlikte sahadaki çiçeklendirme çalışmalarını da denetleyen Başkan Uysal; "Ekiplerimiz her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığımız işlerden sonra güzel şehrimin güzel insanlarının bir duasını almak, bir tebessümünü kazanmak günün sonundaki en büyük mutluluğumuz oluyor" dedi.
Başkan Uysal hava koşullarının elverişli olmaya başlaması ile birlikte çalışmaları bundan sonra daha da hızlandıracaklarını söyledi.
(VK-SÖ-Y)

18.05.2017 15:53:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Eğitim ve Öğretimde yenilikçilik ödülleri bilgilendirildi
YEREL

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ BİLGİLENDİRİLDİ
Gülüç'e Çeşme'den bir tır dolusu malzeme geldi
YEREL

GÜLÜÇ'E ÇEŞME'DEN BİR TIR DOLUSU MALZEME GELDİ
Kemer'de maden ocağındaki metan gazı sıkışması
YEREL

KEMER'DE MADEN OCAĞINDAKİ METAN GAZI SIKIŞMASI
Islah edilen çöplük alanda çilek hasadı
YEREL

ISLAH EDİLEN ÇÖPLÜK ALANDA ÇİLEK HASADI

&quot;BaharBahar Zonguldak&quot; fotoğraf yarışması sonuçlandı
YEREL

"BAHARBAHAR ZONGULDAK" FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLANDI
Kdz. Ereğli Belediyespor Hüseyin Aydoğan ile anlaştı
YEREL

KDZ. EREĞLİ BELEDİYESPOR HÜSEYİN AYDOĞAN İLE ANLAŞTI
Başkan Uysal &quot;Ereğli'nin gelecek 50 yılına yatırım yapıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL "EREĞLİ'NİN GELECEK 50 YILINA YATIRIM YAPIYORUZ"
Kdz. Ereğli Sinitli İlkokulu 905 proje arasında Türkiye birincisi oldu
YEREL

KDZ. EREĞLİ SİNİTLİ İLKOKULU 905 PROJE ARASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Kdz. Ereğli'de Atatürk anıtı çevresi düzenleniyor
YEREL

KDZ. EREĞLİ'DE ATATÜRK ANITI ÇEVRESİ DÜZENLENİYOR
Zonguldak'ta, &quot;Huzurlu Sokaklar&quot; operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TA, "HUZURLU SOKAKLAR" OPERASYONU

BEÜ Eczacılık Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
YEREL

BEÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYDİ
BEÜ'de İnternet ve Psikolojimiz&quot; başlıklı konferans gerçekleştirdi
YEREL

BEÜ'DE İNTERNET VE PSİKOLOJİMİZ" BAŞLIKLI KONFERANS GERÇEKLEŞTİRDİ
Devrek ve Çaycuma TSO tarafından bilgilendirme semineri düzenlendi
YEREL

DEVREK VE ÇAYCUMA TSO TARAFINDAN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Kızılay'dan yangında mağdur olan ailelere yardım
YEREL

KIZILAY'DAN YANGINDA MAĞDUR OLAN AİLELERE YARDIM
Zonguldak Valiliği ile TTK arasında protokol imzalandı
YEREL

ZONGULDAK VALİLİĞİ İLE TTK ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
Çaturoğlu maden şehitlerini andı
YEREL

ÇATUROĞLU MADEN ŞEHİTLERİNİ ANDI
Çaturoğlu Türkiye Şampiyonu engellileri tebrik etti
YEREL

ÇATUROĞLU TÜRKİYE ŞAMPİYONU ENGELLİLERİ TEBRİK ETTİ
Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY OPERASYONU
BEÜ'de sertifika programları devam ediyor
YEREL

BEÜ'DE SERTİFİKA PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR
Fidanlıkta kayın tohumları fidana dönüştü
YEREL

FİDANLIKTA KAYIN TOHUMLARI FİDANA DÖNÜŞTÜ
Rektör Özer, maden şehitlerini andı
YEREL

REKTÖR ÖZER, MADEN ŞEHİTLERİNİ ANDI
Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ZONGULDAK MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

20 Mayıs Dünya Metroloji Günü kutlanacak
YEREL

20 MAYIS DÜNYA METROLOJİ GÜNÜ KUTLANACAK
Zonguldak'taki grizu faciasının 7. yılı
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ GRİZU FACİASININ 7. YILI
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir