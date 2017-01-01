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Emniyet Müdürü Çorumlu: "Önceliğimiz FETÖ ve uyuşturucu"



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Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, önceliklerini FETÖ ve uyuşturucu olarak belirlediklerini söyledi.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, muhtarlarla buluşarak onların sorunlarını dinledi. Şehirlerin bulunduğu pozisyon ve şartları açısından farklı sıkıntıları olduğuna değinen Çorumlu, "Bizim görevimiz her türlü suç ve suçluyla mücadele etmektir ama önceliklerimiz var. Her şehrin bir önceliği vardır. Bakın Diyarbakır'da olsaydık bizim önceliğimiz PKK olacaktı, Van'da olsaydık PKK ve kaçakçılık olacaktı, değişik illerin emniyet açısından değişik öncelikleri vardır. Biz buradaki önceliğimizi belirledik, uyuşturucu sizin gündeminizde değilken sizin aklınızda dahi yokken biz arkadaşlarımızla 1 ay içinde tespit ederek buranın önceliğini FETÖ ve uyuşturucu olarak belirledik. Biz burada IŞİD operasyonu yaparak o teröristleri de yakaladık. Tabii ki hırsızlıkla mücadeleye mazeret değil bu ama şöyle düşünün tavuğu çalınan kişinin bu sorunu giderilebilir ama çocuğunuz giderse bir daha geri getiremezsiniz. Yani hırsızlıkla mücadele etmeyeceğiz demiyoruz, daha geçen gün iki hırsızlık zanlısını yakaladık. Hepinizin kendi mahallenizde seçmeninize karşı bir sorumluluğu oluyor, bizim de sizlere karşı bir sorumluluğumuz var. Siz ne kadar sorumluluk duyuyorsanız biz de o kadar duyuyoruz. Benim sizden burada özellikle ricam, uyuşturucu konusunda verdiğimiz bilgilerin doğrultusunda aileleri aydınlatmanız, uyarmanızdır" ifadelerini kullandı.

(MT-SLH-Y)



18.05.2017 15:53:52 TSI

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