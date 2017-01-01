ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Emniyet Müdürü Çorumlu: "Önceliğimiz FETÖ ve uyuşturucu"

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:53
Emniyet Müdürü Çorumlu: "Önceliğimiz FETÖ ve uyuşturucu"
Emniyet Müdürü Çorumlu: "Önceliğimiz FETÖ ve uyuşturucu"

(Fotoğraflı)

Mehmet Temizyürek
KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, önceliklerini FETÖ ve uyuşturucu olarak belirlediklerini söyledi.
İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, muhtarlarla buluşarak onların sorunlarını dinledi. Şehirlerin bulunduğu pozisyon ve şartları açısından farklı sıkıntıları olduğuna değinen Çorumlu, "Bizim görevimiz her türlü suç ve suçluyla mücadele etmektir ama önceliklerimiz var. Her şehrin bir önceliği vardır. Bakın Diyarbakır'da olsaydık bizim önceliğimiz PKK olacaktı, Van'da olsaydık PKK ve kaçakçılık olacaktı, değişik illerin emniyet açısından değişik öncelikleri vardır. Biz buradaki önceliğimizi belirledik, uyuşturucu sizin gündeminizde değilken sizin aklınızda dahi yokken biz arkadaşlarımızla 1 ay içinde tespit ederek buranın önceliğini FETÖ ve uyuşturucu olarak belirledik. Biz burada IŞİD operasyonu yaparak o teröristleri de yakaladık. Tabii ki hırsızlıkla mücadeleye mazeret değil bu ama şöyle düşünün tavuğu çalınan kişinin bu sorunu giderilebilir ama çocuğunuz giderse bir daha geri getiremezsiniz. Yani hırsızlıkla mücadele etmeyeceğiz demiyoruz, daha geçen gün iki hırsızlık zanlısını yakaladık. Hepinizin kendi mahallenizde seçmeninize karşı bir sorumluluğu oluyor, bizim de sizlere karşı bir sorumluluğumuz var. Siz ne kadar sorumluluk duyuyorsanız biz de o kadar duyuyoruz. Benim sizden burada özellikle ricam, uyuşturucu konusunda verdiğimiz bilgilerin doğrultusunda aileleri aydınlatmanız, uyarmanızdır" ifadelerini kullandı.
(MT-SLH-Y)

18.05.2017 15:53:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
MHP'de Erdal Baloğlu tekrar aday
YEREL

MHP'DE ERDAL BALOĞLU TEKRAR ADAY
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

KIRIKKALE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Hırsızlık zanlıları tutuklandı
YEREL

HIRSIZLIK ZANLILARI TUTUKLANDI
Başkan Saygılı'dan asfalt çalışmalarına inceleme
YEREL

BAŞKAN SAYGILI'DAN ASFALT ÇALIŞMALARINA İNCELEME
Kırıkkale Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ilk mezunlarını verdi
YEREL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ İLK MEZUNLARINI VERDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir