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Doğu'da sağanak yağış uyarısı



Ahmet Akbuğa

ERZURUM (İHA) - Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 il için yağış uyarısı yapıldı.

Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce yağış uyarısı yapıldı. Yapılan meteorolojik uyarıda, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta devam eden yağışların önümüzdeki hafta ortasına kadar görüleceği belirtilerek, "Mevsimine uygun olarak mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak, yer yer kısa süreli dolu yağışı görülecek. Yağışların hafta sonu Erzurum ve kuzey batısında ve Erzincan'da kuvvetli olması öngörülmektedir. Kuvvetli rüzgarın da görülmesi beklenmektedir. Çatı uçması, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir." denildi.

(AA-AA-Y)



18.05.2017 15:54:20 TSI

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