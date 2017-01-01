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Eğitim ve Öğretimde yenilikçilik ödülleri bilgilendirildi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:55
Eğitim ve Öğretimde yenilikçilik ödülleri bilgilendirildi
Eğitim ve Öğretimde yenilikçilik ödülleri bilgilendirildi

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (ALİMDER) Başkanı, Osman Odabaş, Alaplı İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri" yarışmasında saha ziyaretine kaldığını bildirdi.
Odabaş, düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında yaptığı açıklamada, Zonguldak'ta Alaplı İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlı tarafından düzenlenen "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri" yarışmasına seçilen tek okul olduğunu söyledi.
İlçede 16 derslik modern bir İmam Hatip Lisesi yaptığını ifade eden Odabaş, "Eğitim ve Öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacı ile 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında 5'incisi düzenlenen "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri" kapsamında 3 bin 357 başvuru içinde 180 okul saha ziyaretlerine kalmıştır.Bu okullardan bir tanesi de Alaplı İmam Hatip Lisesidir. Zonguldak'ta hatta bildiğim kadarıyla Batı Karadeniz bölgesinde tek okuldur. 22-26 Mayıs 2017 tarihlerinde Bakanlık değerlendiricileri tarafından saha ziyaretleri gerçekleştirilerek çalışmalar yerinde incelenecektir. Burada hem basınımızdan hem de halkımızın desteğini bekliyoruz.Burada elde derecemiz başarıyla bölge ve ardından Türkiye finallerine kalacağız. Birinci olduğumuz takdirde hem İlimiz hem de İlçemiz için büyük bir başarı olacaktır. Okul olarak bu projeye çok büyük önem veriyoruz" diye konuştu.
Faaliyetlerimiz devam ediyor
Dernek olarak İmam Hatip Lisesinin her türlü faaliyetlerine maddi ve manevi olarak destek verdiklerini belirten Odabaş, " İmam Hatip Lisemizin düzenlediği konferanslar, seminerler ve diğer sosyal etkinliklere her zaman canı gönülden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan İlçemizde imam Hatip Lisesi mezunlarına yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. İlçemizde halen devam eden 16 derslik imam hatip lisesi inşaatı var. Şuan ki mevcut okulumuzdan çok daha büyük.Çok modern ve kaliteli bir okul olacak.Mevcut imam hatip lisesi küçük olduğunda fazla öğrenci alamıyorduk.Yeni okulumuzla birlikte öğrenci sayımız artacak. Okulun bir bölümünde 4 yıldızlı otel konforunda 100 öğrenci kapasiteli yurt olacak. Yıl boyunca okulumuz bir çok yarışmalarda derece elde etti. Bunlardan İl bazında hutbe okuma yarışmasında il birincisiyiz. Hafızlık yarışmasında hem il birinci hem de bölge ikincisi olduk. Daha sonra Türkiye çapında düzenlenen çeşitlik kompozisyon yarışmalarında derecelerimiz var. 15 Temmuz ile ilgi yarışmalarda il birinciliğimiz var. Türkiye çapında Tiyatro eseri yazma yarışmasında mansiyon ödülü aldık.Bu başarımız inşallah yeni okulumuzla birlikte artarak devam edecek" dedi.
Kahvaltıya, İmam Hatip Lisesi Müdürü Dursun Adar, İmam Hatip Okulları platformu sözcüsü katıldı.
(EY-SÖ-Y)

18.05.2017 15:55:43 TSI
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