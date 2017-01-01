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Milletvekili Mustafa Balbay Başkan Kurt'u ziyaret etti

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:10
Milletvekili Mustafa Balbay Başkan Kurt'u ziyaret etti
Milletvekili Mustafa Balbay Başkan Kurt'u ziyaret etti

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ile bir araya geldi.
Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt ile Balbay bir süre sohbet etti. Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Balbay, Çağdaş Sanatlar Galerisi, Uğur Mumcu Parkı ve Halk Market'in adını sıkça duyduğunu kaydetti. Gazeteci- yazar Uğur Mumcu'nun bombalı saldırıya uğradığı "06 YR 245" plakalı aracının sergilendiği Uğur Mumcu Parkı için Başkan Kurt'a teşekkür eden Balbay, bu aracın bir ibret abidesi olarak o parkta sergilendiğini vurguladı. Balbay, ayrıca Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal demokrat, katılımcı belediyecilikte örnek olduğunu vurguladı.
Mustafa Balbay'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını ve projelerini anlattı.
(BRK-MET-Y)

18.05.2017 16:10:18 TSI
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