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Akşehir'de Müzeler Günü kutlaması



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde 18 Mayıs Müzeler Günü münasebetiyle bir kutlama programı düzenlendi.

Ulu Cami Sokak'taki Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi önünde gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program Akşehir Şehit Özden Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Folklor ekibinin gösteriyle devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Akşehir Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan, "Günümüz müzeleri toplumun geçmişini yansıtan ve geleceğini biçimleyen ögeleri araştıran, toplayan, koruyan, sergileyen, belgeleyen ve yaşatan yaygın eğitim kurumları olarak öncelikle toplumun geçmiş değerlerinin korunmasını sağlar ve yine birikimleri sergiler. İnsanlığın oluşmuş ve oluşmakta ki, düşünce gücünü de ışık tutar. Tarihsel dokuları ve müzeler; şehirlerin kültürel değerlerini tanıtan teşhir mekanlarıdır. Tarihsel dokusunu korumayan ve müzesi olmayan bir şehir tarihle bağlarını koparmış, köküne ve kimliğine sahip çıkmayan bir şehir demektir. Müzeler gününü kutlama amacımız yeryüzündeki eserlerin neredeyse yarıya yakın bir kısmına sahip Anadolu'muzdaki kültür varlıklarımızı korumak, gelecek kuşaklara aktarabilmek için gerekli çalışmaları yapmak, müze ve eserlerimizi halkımıza yakın kılmak, ulusumuzun kültür ve tarihi bilgisini artırmak, bu değerlerimizi sevdirip sahip çıkılmasını sağlamaktır" dedi.



"Müzeler önemli bir kültürel miras"

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, müzelerin önemli bir kültürel miras olduğuna dikkat çekerek, "Bu müzeler geçmiş ve geleceği buluşturan en önemli kültürel miraslardır ki, bu miraslar içinde somut miraslar olarak yer almaktadır. Bizler öyle bir güzel şehirde yaşıyoruz ki, tarihi ve tabiat varlıkları anlamında birçok güzel zenginliklerimiz var, turizm potansiyelimiz var. Akşehirimizde turizm potansiyeli anlamında şu anda üzerinde bulunduğumuz Ulu Camii Sokak'ta bulunan tarihi Akşehir Evlerimiz, yine Arastamız, müzelerimiz ve Selçuklu dönemine ait 154 adet tescilli eserimiz gibi birçok değerimiz vardır. Akşehir Belediyesi olarak biz de Turizm potansiyelini artırmak anlamında Akşehirimize gelen turistleri artırmak, ekonomik katkı sağlamak, Akşehirimizin bu güzelliklerini, bu potansiyelini ulusal ve uluslararası bazda paylaşmak anlamında güzel çalışmalar yürütüyoruz. Üzerinde bulunduğumuz Ulu Cami caddesinin ikinci etabını tamamladık. Değirmen Sokak projemiz üzerindeki tarihi Akşehir Evlerinin restorasyonunu da tamamladık. Türbe Sokak, Seyyid Mahmut Hayrani Sokak üzerindeki evlerimiz de tamamlandı. Şu anda Hacı Hamza Sokak'ta restorasyon çalışması yani tam adıyla sokak sağlıklaştırma çalışması devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Taşoluk Sokak ile Tabak Hamam Sokak içinde kısmi çalışma anlamında ihaleler yapacağız tamamını belki bitiremeyeceğiz ama her iki sokakta da hemen hemen yarısını tamamlamış olacağız. 2014 yılı itibari ile 54 adet tarihi Akşehir Evimizin restorasyonu tamamlanmıştı. Biz bu 3 yıllık süreçte buna 101 daha ekledik ve şu anda 66 tanesinin de restorasyonu devam ediyor. Önümüzdeki günlerde 45 civarı evimizin sokak sağlıklaştırma projesi ihalesini de yapacağız ve bunun gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Bu dönemde yani 2014-2019 belediyecilik çalışmaları döneminde; en önemli, vurgu yaptığımız, imza attığımız yatırım çalışması; alt yapı çalışmaları, sokak sağlıklaştırma projeleri ve restorasyon çalışmalarıdır. Bu çalışmalar kapsamında projesini belediyemizce hazırladığımız restorasyon çalışmasını, Büyükşehir Belediyemizce yapılan tarihi Arasta Çarşımızın restorasyonu devam etmekte ve sanıyorum ki bu yıl sonuna kadar da tamamlanacaktır" diye konuştu.



"Nasreddin Hocamız gibi bir zenginliğimiz, manevi mimarımız var"

Her geçen gün Akşehir'i ziyaret eden turist sayısının arttığına dikkat çeken Başkan Akkaya, "Elhamdülillah Nasreddin Hocamız gibi bir zenginliğimiz, manevi mimarımız var. Akşehirimizin tanınmasında bizim için bir değer olan Nasreddin Hocamız ile ilgilide ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Nasreddin Hoca Şenlikleri malum uluslararası yapılıyor. Uluslararası karikatür yarışmaları, uluslararası bazda fotoğraf yarışmaları yapılıyor. Bu senede Nasreddin Hoca Anma etkinliklerimiz kapsamında bu çalışmalara bir yenisini ekledik. 81 ildeki ilkokullar arasında Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız protokol kapsamında Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatma Yarışması yapıyoruz ve şu anda ülkemiz genelinde 57 ilçede ilçe birincileri belirlendi. İlçe birincilerinin ardından 81 ilin il birincisi belirlenecek. İl birincileri belirlendikten sonra Ekim ayında 81 ilimizin birincisi olan ilkokullarımızı Akşehirimizde misafir edeceğiz ve Akşehir Nasreddin Hoca Anma Etkinlikleri kapsamında yapılacak yarışmalarla Türkiye 1'ncisini belirleyeceğiz. Bu vesile ile hem Nasreddin Hocamızın misyonunu, felsefesini, ülkemiz genelinde anlatmış ve yaymış olacağız, hem de ilçemizi tanıtmış olacağız diye düşünüyorum. Yine başka bir projemiz olan KOP idaremizin desteğiyle Nasreddin Hoca Mizah Köyü Projemiz var ki önümüzdeki günlerde inşallah onunda ihalesini yapacağız. Bu Nasreddin Hoca Mizah Köyü Projesi kapsamında da tarihi kilisemiz ve mülkiyeti belediyemizde olan Osmanlı Bankası olarak bilinen, Arastamızın içindeki şu anda emniyet lokali olarak kullanılan yerinde iç restorasyonunu yaparak onu da Akşehirimizin kültürel zenginliğine, Turizm potansiyeline kazandırmış olacağız. Gavur Hamamı olarak bilinen 1800 yılları sonunda yapılan hamamın da restorasyonunu yaptığımızda özellikle bu son 10 yıl içerisinde el atılmadık, restore edilmedik bir tarihi eser kalmayacaktır. Akşehirimizdeki bu çalışmaların turizm potansiyeli anlamında önemli çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmalarda bizlere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek beye, Konya Valimize, yine çeşitli fonlarda destekleri sağlamamız noktasında katkı veren Milletvekili hemşerimiz Dr. Mustafa Baloğlu Beye, Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Orhan Erdem Beye, Kültür ve Turizm Bakanlığına ben teşekkür etmeyi bir borç biliyor, bu vesile ile Müzeler Günü'nüzü de kutluyorum" diye konuştu.



"Akşehir bir tarih kenti ve tarih ilçesi"

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk de, "Dünya ekonomik verilerine göre Türkiye'ye yılda ortalama 36 milyon civarında turist geliyor. Ülkemizin yıllık Turizm geliri 30 küsur milyar dolar civarında. Yine ekonomik forum verilerine göre Türkiye'nin dünya turizmindeki dünya turizm skalasındaki sıralaması 6'ncı sıraya oturuyor. Bu ülkemiz adına çok gurur verici bir durumdur. Böyle bir sonucu elde edilmesinde en önemli faktör ülkemizin adeta bir açık hava müzesi konumunda olmuş olmasıdır. İlçemiz Akşehir de gerçekten bir tarih kenti ve tarih ilçesi. Özellikle eski Akşehir'de dolaştığınız zaman adeta tarihi derinliklere yolculuk yapıyor hissine kapılıyorsunuz. Şehrimizde üç tane müzemiz var. Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Batı Cephesi Karargahı Müzesi ve Taş Medrese Müzemizle beraber bir ilçede 3 tane müze olan Türkiye'de başka bir ilçede olduğunu zannetmiyorum ya da çok nadirdir diye düşünüyorum ve bizim için bu çok büyük bir kazanım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Selçuklu Anadolu Lisesi'nce hazırlanan "Akşehir'deki Selçuklu Eserleri" Fotoğraf Sergisi ile Sümeyye Büşra Şen'in 'Mandala Çalışmaları" sergisi programa katılan protokolce gerçekleştirildi.

Akşehir'deki Müzeler Günü Programına; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Protokolü, Siyasi Parti Temsilcileri, Bazı Kamu kurum müdürleri ve idarecileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(CF-AH-Y)



18.05.2017 16:11:20 TSI

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