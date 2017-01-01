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Bigadiç'te yeni spor kulübü kuruldu



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde gençleri spora yönlendirmek ve kötü alışkanlıklardan korumak için Bigadiçspor kulübü kuruldu.

Balıkesir ve Bigadiç sporuna yeni bir soluk katması beklenen kulübün kuruculuğunu futbola uzun yıllar hizmet vermiş antrenör Ahmet Hasar yaptı. Bigadiçspor, futbolun yanında birçok spor branşında mücadele edecek.

Bigadiç futboluna uzun yıllar hizmet vermiş Ahmet Hasar öncülüğünde kurulan Bigadiçspor futbolun yanında birçok spor branşında gençlere hizmet verecek. Yeni kurulan Bigadiçspor'da amacın minik ve genç yetenekli sporculara önem verip gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora yönlendirmek olduğu belirtildi. Bigadiçspor'un, spordan gelen yetenekli antrenörlerle birlikte büyük başarılara imza atmaları hedefleniyor. Bigadiçspor futbol takımını, antrenörler Ahmet Hasar, Ahmet Kızmaz, Eray Köprülü, Özkan Çobanoğlu, Saygın Ünal ve Burhan Boldan tarafından çalıştırılacağı öğrenildi.

Bigadiçspor Başkanı Ahmet Sevinç'in yaptığı açıklamada: ''Kulübümüzü gençleri spor yaparak, kötü alışkanlıklardan korumak için kurduk. Kurmuş olduğumuz spor kulübümüzde 110 aktif sporcu var. Bigadiçspor'un amacı tüm spor branşlarına katılarak, Türk sporuna hizmet vererek, başarılı sporcular yetiştirmek. Kulübümüzde Sporcuların tamamı şimdilik futbol ve yüzme dallarında mücadele ediyor. İlerleyen günlerde bu spor dallarına tekvando, atletizm, voleybol, masa tenisini de ekleyeceğiz. Kulübümüzün amacı iyi ahlak sahibi, kötü alışkanlıklardan uzak gençler ve milli sporcular yetiştirmektir 'dedi.

(HT



18.05.2017 16:11:47 TSI

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