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Nihat Hatipoğlu Ereğlililerle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan'ın Faziletleri adlı konferansta Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Ereğlililerle bir araya geldi.

Konferansta Ramazan ayının önemi ve değeri anlatıldı. Ayrıca Ereğli Belediyesi, programa yoğun ilgi olmasından dolayı Kültür Merkezi'nin ara salonunda programı sinevizyondan da yayınladı.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Ramazan ayı, rahmetinden faydalanarak günahlardan arındığımız ve huzura kavuştuğumuz bir aydır. Allah herkese bu ayın faziletlerinden yararlanmayı nasip eylesin. Ereğli Belediyesi olarak Ramazan'ın Faziletlerini saygı değer hocamız Nihat Hatipoğlu'ndan dinlemek istedik. Bizleri kırmayıp gelen Nihat hocamıza ve programımıza büyük ilgi gösteren kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi.

Ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu ifade eden Nihat Hatipoğlu ise, "Bu ay o kadar bereketli ki, insan bu ayda geçmişindeki kirleri, lekeleri bir anda atıp savurma şansını yakalar. Peygamber Efendimiz, bu aydaki büyük affın müjdesini Müslümanlara 'Bir kimse, inanarak ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır' diyerek vermiştir. Oruç ibadeti, insanın kararlılık, azla yetinme, dayanıklılık ve sabır gibi ahlaki güzelliklere sahip olmasına, aç kaldığı anlarda yaşadığı mücadeleyle, tok zamanlarında eline geçen nimetlerin değerini bilmesine ve aynı zamanda yoksulların karnını doyurma endişesiyle yaşayanların hallerini düşünüp onlara merhamet ve şefkat duygularıyla bakmasına neden olur. Bu özelliğiyle ramazan ayı, insanların kendi iç dünyalarını terbiye etmesi, yoksulları doyurup gözetmesi, sevap ve ödülün bir fırsat olarak yakalanması bakımından rahmet, mağfiret, af ve bereket ayıdır. Bu ayı çok iyi değerlendirelim çünkü bir daha bu aya kavuşacağımızın garantisi yoktur. Sözlerime son verirken bu programla sizlerle bir araya gelmemizde vesile olan başta Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

(İB-AH-Y)



18.05.2017 16:14:44 TSI

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