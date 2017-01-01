KK operasyonunda tutuklanan 23 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

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PKK operasyonunda tutuklanan 23 kişi hakkında iddianame hazırlandı.



KIRŞEHİR (İHA) - PKK'nın dağ kadrosuna kişi kazandırmak için faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle başlatılan incelme sonrasında gözaltına alınan 14'ü tutuklu 23 kişi ile ilgili iddianame hazırlandı.

15'er yıl hapis istemi ile hazırlanan iddianamede üniversite gençliğinin etkilenmeye çalışıldığı ve 3 üniversite öğrencisinin dağ kadrosuna gönderildiği bilgisine yer verildi.

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 'silahlı terör örgütü' üyesi olmak gerekçesi ile tutuklu sanıkların 15'er yıl hapisleri istenildi.

Parti aracılığı ile örgütlenme yapıldığı bilgisinin verildiği iddianamede parti yöneticilerinin de yapılan toplantılarda olduğu bilgisine yer verildi.

Kayseri'de yapılan terör saldırısı sonrası Kırşehir'de TEM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi hakkında inceleme başlatılmış adli mercilere gönderilen şüphelilerden 14'ü tutuklanmıştı.

(EÖ-AÖ-Y)



18.05.2017 16:32:51 TSI

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