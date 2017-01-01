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Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir: "Çocuklarımızın Peygamber ahlakıyla ahlaklanmalarını istiyoruz"



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Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir, "Çocuklarımızın Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmaları için Siyer-i Nebi derslerini seçmelerini istiyoruz" dedi.

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir, İzzet Öksükkaya Ortaokulu tarafından seçmeli Kur'an-ı Kerim dersini seçerek Kur'an-ı Kerim okumaya geçen öğrencilere düzenlenen hediye törenine katıldı. Burada bir açıklama yapan Demir, "Milli Eğitim Bakanlığımızca, orta dereceli okullarımızda seçmeli dersler okutulmaktadır. Bu okulda da bin 300 öğrenci eğitim görüyor ve bu öğrencilerimizden 394 tanesi seçmeli ders olarak Kur'an-ı Kerim dersini seçmiş bulunmaktadır. 394 öğrencimizin tamamı çeşitli kademelerde Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumaya başlamış durumdadır. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İslam'ın okumaya önem verdiğini belirten Demir, "Dinimiz okumaya önem veren bir dindir. Kur'an-ı Kerim de ki ilk ayet 'Oku'dur. Peygamber efendimiz okumaya önem veren önderimizdir. Peygamber efendimizin ahlakıyla ahlaklanan bir nesil yetiştirmek için Siyer-i Nebi derslerini seçmesi için çocuklarımızı yönlendiriyoruz. Bu konuda da yoğun çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere hediyeleri verildi.

(AG-SK)



18.05.2017 16:32:52 TSI

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