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Gladbeck şehrinden Başkan Yücel'e ziyaret



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ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi'nin Almanya'daki kardeş şehri Gladbeck şehrinden gelen Cami Derneği'nin Kadın Kolları üyeleri, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 530 üyesi olan ve Alman-Türk toplumu arasında çalışmalar yapan Cami Derneği'nin Kadın Kolları üyelerini ağırladı. Alanya Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya kardeş şehir Gladbeck'ten gelen 26 misafir katıldı.



Yücel: "Kültürümüze sahip çıkmalıyız"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kardeş şehir Gladbeck'ten gelen Cami Derneği'nin kadın kolları üyelerini ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi. Alanya Belediye Meclis Salonunda dernek temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Yücel, "Derneğinizi burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dinimiz ve atalarımızdan bu yana gelen kültürlerimizi korumalıyız. Sizlerin orada bizleri temsil etmesi, bizlerin de sizi burada ağırlaması çok mutluluk verici. Umuyorum Alanya'da hoş vakit geçirirsiniz ve güzel anılarla dönersiniz. Bir çoğunuz daha önce Alanya'ya geldi, Alanya'yı tanıyor ve biliyor. Festivalimize de katılım göstermenizi bekliyoruz" dedi.



Turpçu: "Alanya her zaman ilgi duyulan bir şehir"

Gladbeck DİTİB Camii Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Figen Güdül Turpçu ise "Alanya her zaman bizim ilgi duyduğumuz bir şehir oldu. Almanya'ya tanıtıma gelerek stant açtığında ilk ziyaret ettiğimiz yer olmuştur. Bugün de Alanya'da olmaktan çok mutluyuz. Kardeş şehir olmaktan da çok gurur duyuyoruz. Umuyoruz ki daha uzun yıllar Alanya'ya gelme heyecanını yaşarız."

(SÇ-SÇ-Y)



18.05.2017 16:47:26 TSI

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