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Esnaftan Vali Güvençer'e teşekkür



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) üyeleri ile bir araya gelip sorunlarını dinlemek ve çözümüne katkı sağlamak amacıyla Manisa Anemon Otel'de 30 Mart tarihinde toplantı düzenleyen Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e Turgutlu esnafı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Manisa esnafının sorunları dinleyerek çözüme katkı sunmak amaçlı mart ayında esnafla biraraya gelen Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e esnaf da teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretleri sebepleriyle ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Yapı Sanatları Oda Başkanı Faruk Ulaş, "Sayın Valimizin başkanlığında geçtiğimiz günlerde Kurum Müdürleri ve esnaflar olarak toplantı yapmıştık. Yaptığımız bu toplantının bizler için çok verimli geçtiğine inanıyoruz. Bu nedenle Sayın Valimizi ziyaret ederek teşekkür etmek istedik." dedi.

Vali Güvençer de ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti ifade ederek, her zaman toplumun her kesimini dinlemeye, sorunlarını çözmeye veya katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Ziyarete MESOB Başkanı Hasan Geriter, MESOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Turgutlu Yapı Sanatları Oda Başkanı Faruk Ulaş ve Turgutlu esnafı katıldı.

(SC-Y)



18.05.2017 17:01:59 TSI

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